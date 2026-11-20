Umweltminister Albert Rösti erklärt die Klimakonferenz in Antalya, warum die Schweiz auf bestehende Gesetze setzt und keine neuen Pläne zum Ausstieg aus Öl und Gas vorlegt.

Umweltminister Albert Rösti hat an der laufenden UNO- Klimakonferenz in Antalya klargestellt, dass die Schweiz auf ihre bestehenden Rechtsgrundlagen setzt, anstatt neue verbindliche Fristen für den Ausstieg aus fossilen Energien zu verhandeln. Der Bundesrat bewertete die geltenden Gesetze im Kontext des Netto-null-Ziels bis 2050 als ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen und kritischen Forderungen nach spezifischen Roadmaps für den Kohle- und Ölausstieg zu begegnen.

Differenzen bei der Abschlusserklärung

In den jüngsten Entwürfen der Abschlusserklärung der UNO-Klimakonferenz fehlt der explizite Aufruf zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, was zu unterschiedlichen Bewertungen in der Schweizer Regierung führte. Albert Rösti argumentierte, dass die Schweiz bereits über eine funktionierende Roadmap verfüge und kommunizierte diese Strategie als hinreichend, um den Wandel im Energiesektor voranzutreiben. Kritiker bemängeln jedoch, dass ohne verbindliche zeitliche Vorgaben eine zügige Reduktion der Abhängigkeit von Öl und Gas fraglich bleibt.

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Kritik und Forderungen der Opponenten

Gegner der aktuellen Linie sehen in der Zurückhaltung der Bundesverwaltung ein Versäumnis, da sie keinen konkreten nationalen Ausstiegsplan erkennen können. Die Forderung nach verbindlichen Fristen für den Rückgang fossiler Energien bleibt bestehen, da viele Experten einen schnelleren Strukturwandel für notwendig erachten. Albert Rösti stand im Fokus der internationalen Debatte, während er die Schweizer Position als pragmatisch und gesetzestreu verteidigte.

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Rahmenbedingungen und internationale Lage

Die Diskussionen in Antalya finden vor dem Hintergrund einer globalen Energiewende statt, in der 27 Länder bereits Pläne zum Ausstieg aus Öl und Gas vorgelegt haben. Dies stellt die Schweiz vor die Herausforderung, ihre Alleingang-Strategie mit den internationalen Entwicklungen in Einklang zu bringen. Die Debatte zeigt, dass die Schweiz zwar am Netto-null-Ziel festhält, aber andere Wege als eine explizite internationale Verpflichtung zum sofortigen Ausstieg wählt.