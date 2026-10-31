Klima und Umwelt: Hoffnung durch sinkende Amazonas-Brände und Rekord-Erneuerbare

Trotz Klimakrise gibt es positive Nachrichten: Amazonas-Brände 2025 auf 3,1 Mio. Hektar gesunken, EU-Strom fast ein Drittel erneuerbar, Ozonschicht erholt sich.

Im Jahr 2025 gab es mehrere positive Entwicklungen in den Bereichen Klima und Umwelt. Eine in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigt, dass im brasilianischen Amazonas gebiet so wenig Wald wie seit 41 Jahren nicht mehr brannte. Während 2024 noch 15,8 Millionen Hektaren Wald den Flammen zum Opfer fielen, waren es 2025 nur noch rund 3,1 Millionen Hektaren – etwa ein Fünftel des Vorjahreswerts. Der Schutz des Amazonas gilt als entscheidend im Kampf gegen den Klimawandel, da der Regenwald besonders viele Treibhausgase bindet.

Amazonas: Weniger Brände durch La Niña und Behörden

Der Rückgang der Brände hat mehrere Ursachen. Das Wetterphänomen La Niña brachte 2025 mehr Regen in die Amazonasregion. Zudem gehen die Behörden schärfer gegen Brandrodung vor. Auch das Rekordjahr 2024 mit seinen verheerenden Feuern hat die lokale Bevölkerung aufgeschreckt. Die wissenschaftlichen Analysten von MapBiomas warnen jedoch davor, die aktuellen Zahlen vorschnell als Vorboten einer dauerhaften Entwicklung zu sehen. Derzeit zeichne sich bereits eine neue Gefahr ab.

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EU-Strom: Erneuerbare erstmals vor fossilen Energien

In der Europäischen Union stammte fast ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Quellen, während Kohle, Gas und Öl zusammen etwas weniger als 30 Prozent lieferten. Der Wandel ist vor allem auf den massiven Zuwachs an Solarenergie zurückzuführen: Zum vierten Mal in Folge legte die Solarproduktion um über 20 Prozent zu. In einem weiteren untersuchten Land lag der Anteil der Erneuerbaren bei fast 34 Prozent – und damit zum ersten Mal seit einem Jahrhundert knapp vor der Kohle.

Ozonschicht erholt sich dank internationaler Abkommen

Die Ozonschicht war 2025 so klein wie selten zuvor. WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo sagte, seit dem Jahr 2000 erhole sich die Ozonschicht, und sie könne davon ausgehen, dass sie sich innerhalb weniger Jahrzehnte vollständig erholen werde. Die Ozonschicht schützt Tiere, Pflanzen und Menschen vor den UV-Strahlen der Sonne. Über Jahrzehnte wurde sie durch FCKW-Gase aus Kühlschränken, Klimaanlagen und Sprühdosen geschädigt. 1987 trat ein Abkommen in Kraft, das als Basis für das Ende der Nutzung von FCKW-Gasen gilt. Trotz dieser Erfolgsgeschichte steigt die UV-Strahlung in Teilen Europas weiter an, was laut WMO vor allem an weniger Wolken und mehr Sonnenstunden liegt.

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Deutschland: Emissionen sinken und Solarstrom wächst

In Deutschland sollen die Emissionen 2025 um rund 0,3 Prozent gefallen sein. Bis auf die Chemieindustrie verzeichneten alle großen Branchen des Landes weniger Emissionen als im Vorjahr. Gleichzeitig nahm die Stromproduktion aus Solarenergie um über 40 Prozent zu. Dieser Trend hält an. Ein Land hat seine Emissionen bereits so stark gesenkt, dass es seinen Meilenstein früher erreicht hat als geplant – eigentlich war dieses Ziel erst für 2030 vorgesehen. Ein Sprecher sprach von einem monumentalen Erfolg.

Meeresschutz: 30 Prozent der Ozeane bis 2030

Beim Meeresschutz gibt es ebenfalls Hoffnung: 30 Prozent der weltweiten Ozeane sollen bis 2030 geschützt werden, damit sich das Leben in den Weltmeeren erholen kann. Aktuell ist jedoch gerade einmal ein Prozent der Meere geschützt. Pflanzen und Tiere leiden unter Überfischung und der Erhitzung der Gewässer. Gemäß der internationalen Union für Naturschutz (IUCN) sind fast 10 Prozent aller Meeresarten vom Aussterben bedroht. Die Kluft zwischen Zielen und Politik sei riesengroß, hieß es kürzlich bei der Präsentation eines neuen Berichts. Um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null sinken.