Klima-Grosseltern: Engagement für eine lebenswerte Zukunft

Der Verein Klima-Grosseltern setzt sich für den Klimaschutz ein und will kommenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Zwei Mitglieder berichten über ihr Engagement und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt.

«Wir wollen kommenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen» – dieser Leitsatz steht im Mittelpunkt des Vereins Klima-Grosseltern , der sich aus der Sorge der Grosselterngeneration über den Klimawandel heraus formiert hat.

Zwei engagierte Mitglieder, Manfred Knausz aus der Sektion Solothurn und Thea Rauch aus Zürich, geben Einblicke in ihre Motivation und Aktivitäten.

«Es gibt mir ein gutes Gefühl, als Teil der Klimabewegung Gutes zu tun», betont Knausz. Der Verein setzt sich dafür ein, dass zukünftige Generationen eine Welt vorfinden, die eine ständige Lebenserneuerung ermöglicht. Dazu führen die Klima-Grosseltern Aufklärungsaktionen im öffentlichen Raum durch, organisieren Mahnwachen und setzen politische Vorstösse um. Ein Erfolg ihrer Bemühungen ist die gesetzliche Verankerung des Klimanotstands im Kanton Solothurn.

Mit rund 1500 Mitgliedern und 1000 Interessierten in der Schweiz kämpft der Verein für die Zukunft des Planeten und kommender Generationen. Thea Rauch und Manfred Knausz berichten, wie dieses Engagement konkret aussieht. Knausz erklärt: «Der Verein ist aus der Besorgnis der Grosselterngeneration über den menschengemachten Klimawandel entstanden. Wir organisieren Aufklärungsaktionen, halten Mahnwachen ab und machen politische Vorstösse.

Unser Ziel ist es, dass auch kommende Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden. » Der Verein ist zwar noch wenig bekannt, existiert aber bereits seit 2014, während der Deutschschweizer Ableger 2019 in Zürich gegründet wurde. Übrigens muss man keine Enkelkinder haben, um bei den Klima-Grosseltern mitzumachen. Vom Mitarbeiter auf dem Recyclinghof bis zur freiwilligen Tierschützerin – es sind Menschen, die durch ihr Handeln einen ökologischen Impact leisten, beruflich oder privat, laut oder leise.

In dieser 18-teiligen Serie porträtieren wir Persönlichkeiten, die zeigen, wie vielfältig ein zukunftsfähiger Alltag aussieht. Wir begleiten sie in ihrem Tun, werfen einen Blick hinter die Kulissen ihres Wirkens und lassen sie selbst zu Wort kommen. Knausz betont: «Auf politischer Ebene wird zu wenig gegen die Klimakrise unternommen. Darum müssen wir aktiv werden.

Seit ich nicht mehr erwerbstätig bin, kann ich freier über meine Zeit verfügen. Ich habe mich entschieden, mich verstärkt für den Schutz unseres Planeten und seiner Bewohnerinnen und Bewohner zu engagieren, weil ich hier den grössten Handlungsbedarf sehe. » Rauch ergänzt: «Ich will dazu beitragen, dass meine drei Enkelinnen in einer lebenswerten Umwelt leben können. Mein Engagement hilft mir, angesichts der Klimakrise nicht in ein Gefühl der Machtlosigkeit zu verfallen.

Es gibt mir Hoffnung und Kraft, Veränderungen in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. » Für Knausz bedeutet das Engagement, so zu leben, dass er zu seinem Handeln stehen kann. Es geht dabei um eine persönliche Haltung, die Orientierung gibt – als Ziel und Vision, nicht als Dogma. Rauch sieht die Erde als eine Art Leihgabe, die wir nur vorübergehend nutzen dürfen.

Ihr Wunsch ist es, sie kommenden Generationen in einem möglichst intakten Zustand zu hinterlassen. Dafür müssen wir unser Verhalten kritisch hinterfragen und bereit sein, Gewohnheiten zu ändern. Seit 2020 gibt es eine Offensive, die Inspiration und Anregungen rund um die Themen Energieeffizienz, Klimaschutz und Umwelt bietet. In Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus der Privatwirtschaft wird diese Initiative unterstützt.

Rauch reflektiert: «Mit zunehmendem Alter bin ich milder geworden und sehe heute mehr Zwischentöne statt nur Schwarz und Weiss. So muss man beispielsweise nicht komplett auf Fleisch verzichten oder nie mehr mit dem Flugzeug verreisen, schon eine Reduktion entlastet das Klima. » Knausz fügt hinzu: «Meine Lebenserfahrungen haben mich bescheidener gemacht. Ich habe gelernt, dass ich auf andere Menschen angewiesen bin.

Darum finde ich Vereinigungen wie die Klima-Grosseltern so wichtig. Zusammen können wir mehr bewirken als Einzelpersonen. » Rauch betont, dass ein nachhaltiger Lebensstil für ihre Generation oft einfacher war. Es gab in ihrer Kindheit und Jugend beispielsweise kein Fast Food mit aufwendigen Verpackungen und keine Fast Fashion.

Bei Schulbesuchen zeigen die Klima-Grosseltern, wie sie früher gelebt haben – und dass weniger Konsum nicht zwangsläufig Verzicht bedeutet. Knausz sieht die jüngere Generation als Lernpartner: «Die jüngere Generation kann von uns lernen, innezuhalten und nicht nur im Moment zu leben. Das erfordert Geduld und Vertrauen in die Zukunft, die wir alle mitgestalten können. Umgekehrt besteht die Herausforderung für uns Ältere darin, sich eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren.

Es gilt, offen zu bleiben, sich immer wieder begeistern zu lassen und nicht zu verbittern. Ich bin überzeugt, dass wir viel voneinander lernen können, und schätze die Zusammenarbeit mit der Klimajugend immer sehr.





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Klima-Grosseltern Klimaschutz Engagement Nachhaltigkeit Intergenerationelle Zusammenarbeit

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