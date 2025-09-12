Nach einem Unfall im April gestorben im Zoo Zürich ein kleines Elefantenkalb. Zali verletzte sich beim Spielen schwer und konnte trotz tierärztlicher Behandlung nicht gerettet werden.

Im April brachte das Elefant engehege des Zoos Zürich Nachwuchs zur Welt. Das kleine Elefant enkalb Zali wurde wenige Monate alt und erfreute zunächst viele Besucher. Doch am Dienstag erlitt Zali beim Spielen an einem Asthaufen einen schweren Unfall und verletzte sich am Vorderbein. Der Zoo Zürich teilte mit, dass Zali daraufhin stark humpelte.

\Ausschliesslich der Zoo Zürich, die Tierärztinnen und Tierärzte des Tierparks sind berechtigt,镜像begegnungen mit dem Elefantenkalb, um es zu beobachten und zu pflegen. Zali sollte am Mittwochvormittag unter Narkose die Verletzung genauer untersucht bekommen. Diese war von außen nicht genau diagnostizierbar. Es wurde Schmerzmittel gegeben und Infusionen verabreicht, es wurden auch Röntgenaufnahmen erstellt. \„Zali wurde intensiv tiermedizinisch betreut. Die Narkose und auch das anschliessende Aufwachen verliefen gut. Schon bald stand Zali wieder und machte einen soweit stabilen Eindruck“, erklärt die leitende Tiermedizinerin Maya Kummrow. Zali war von Spezialistinnen und Spezialisten des Universitären Tierspitals Zürich begutachtet worden. Eigentlich waren die Fachpersonen vorsichtig optimistisch. Doch nur wenige Stunden später starb Zali, wie es weiter heißt. Es habe sich zum Ausruhen hingelegt und sei nicht mehr aufgestanden. Nach Angaben des Zoos Zürich, war Zali von seiner Mutter Farha, die die ganze Zeit an seiner Seite war sowie der Elefantenkuh Panang, in den letzten Stunden begleitet worden. Die Untersuchungen hätten nun ergeben, dass Zali an einer Verdrehung des Dünndarms verstarb. „So traurig es auch ist, eine solche Komplikation kann immer entstehen, wenn ein Tier Stress und Schmerzen erfährt und war unter den gegebenen Umständen irreversibel und damit tödlich“, wird Zoodirektor Severin Dressen zitiert





