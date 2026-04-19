Klaus Schwab zweifelt an WEF-Führung: Brief an Schweizer Aufsicht wirft Fragen auf

Gründer Klaus Schwab hat laut Medienberichten einen kritischen Brief an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) gesendet, in dem er die Führung und Governance des Weltwirtschaftsforums (WEF) hinterfragt. Im Fokus stehen mögliche Interessenkonflikte der Co-Präsidenten und die Ausrichtung der Stiftung.

Klaus Schwab , der Gründer des Weltwirtschaftsforum s ( WEF ), hat offenbar einen kritischen Brief an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht (ESA) gerichtet, der die Führung und Governance des Forums in Frage stellt.

Laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» äußert Schwab in diesem Schreiben Zweifel daran, ob das WEF im Einklang mit seinem satzungsgemäßen Zweck, den geltenden Statuten und Reglementen sowie den Grundsätzen einer verantwortungsvollen Stiftungsführung agiert. Ein Sprecher Schwabs erklärte gegenüber der Zeitung, dass das Ziel des Schreibens darin bestehe, die ESA zu einer umfassenden Beurteilung der Stiftungsführung zu bewegen.

Konkret stößt sich Schwab daran, dass die beiden Co-Präsidenten des WEF, die im Fokus des Schreibens stehen, nicht ausschließlich dem WEF verpflichtet sind. Insbesondere wird die Rolle von Thomas B. Hoffmann als Großaktionär und Vizepräsident des Verwaltungsrats des Pharmakonzerns Roche sowie die Position von Lawrence D. Fink, dem CEO von BlackRock, kritisch beleuchtet.

Das WEF fungiert als eine Plattform, auf der hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenkommen, um globale Herausforderungen zu diskutieren und Lösungsansätze zu entwickeln.

Die im Schreiben geäußerten Bedenken zielen darauf ab, potenzielle Interessenkonflikte zu identifizieren und sicherzustellen, dass die Integrität und Unabhängigkeit des WEF gewahrt bleiben. Es geht darum, ob die strategischen Entscheidungen und die Ausrichtung des Forums durch die Verpflichtungen und kommerziellen Interessen der Führungspersönlichkeiten außerhalb des WEF beeinflusst werden könnten.

Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht hat die Aufgabe, die Einhaltung der stiftungsrechtlichen Bestimmungen zu überwachen und sicherzustellen, dass Stiftungen ihrem Zweck dienen und verantwortungsvoll geführt werden. Ein Sprecher der ESA äußerte sich laut dem Bericht, dass ein potenzieller beruflicher Vorteil, der sich aus Kontakten ergibt, die im Rahmen der Stiftungstätigkeit geknüpft werden, per se kein Problem darstelle.

Entscheidend sei demnach, dass der Stiftungsratspräsident im besten Interesse der Stiftung handle und seine Entscheidungen auf das Wohl und die Ziele des WEF ausrichte.

Die genauen Details und die volle Tragweite des Schreibens sowie die Reaktionen der ESA und des WEF selbst werden Gegenstand weiterer Berichterstattung sein.

Die Angelegenheit wirft grundsätzliche Fragen nach Transparenz, Interessenkonflikten und der Governance von global agierenden Organisationen auf, die eine bedeutende Rolle in der Gestaltung der Weltpolitik und -wirtschaft spielen.

Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen diese kritische Auseinandersetzung für die Zukunft des Weltwirtschaftsforums haben wird und ob sie zu Anpassungen in der Führungsstruktur oder den Governance-Richtlinien des WEF führen wird.

Die Tatsache, dass der Gründer selbst solche Bedenken äußert, unterstreicht die Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Thematik, die weit über die internen Angelegenheiten des WEF hinausgeht und die Glaubwürdigkeit und Effektivität einer der einflussreichsten globalen Institutionen berührt. Die Struktur des WEF, mit seinen vielfältigen Stakeholdern und seinem breiten Spektrum an Aktivitäten, macht eine sorgfältige und transparente Governance umso wichtiger.

Die Kritik von Klaus Schwab, so wie sie in der «NZZ am Sonntag» dargestellt wird, könnte somit einen wichtigen Anstoß für eine Überprüfung und gegebenenfalls Neuausrichtung interner Prozesse und Kontrollmechanismen innerhalb des WEF bedeuten, um sicherzustellen, dass die Stiftung weiterhin ihrem übergeordneten Zweck dient und das Vertrauen der Öffentlichkeit und der beteiligten Akteure genießt.

Die Rolle von Spitzenmanagern in solchen internationalen Foren ist immer ein heikler Balanceakt zwischen der Vertretung ihrer jeweiligen Organisationen und dem übergeordneten Gemeinwohl.

Die von Schwab geäußerten Zweifel deuten darauf hin, dass dieser Balanceakt im Falle des WEF unter besonderer Beobachtung steht und möglicherweise neu justiert werden muss, um die Integrität des Forums zu wahren und seine Rolle als neutrale und wirkungsvolle Plattform für den globalen Dialog zu stärken.

Die Aufsichtsbehörden spielen hier eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass Stiftungen ihre gemeinnützigen Ziele verfolgen und nicht zu Instrumenten privater oder kommerzieller Interessen werden.

Die öffentliche Debatte um die Governance des WEF wird voraussichtlich weiter an Fahrt gewinnen, da die Organisation eine Schlüsselrolle in der globalen politischen und wirtschaftlichen Landschaft spielt





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