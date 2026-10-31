Klassiker unter Freunden: Bayern und Dortmund teilen sich die Tabellenspitze

Bayern München und Borussia Dortmund treffen in der 8. Runde der Bundesliga aufeinander, beide mit 17 Punkten führend. Das Spiel folgt auf eine Woche, in der die Bayern sowohl den Zusammenbruch ihres Trainers Kompany als auch den Ballon-d'Or-Gewinn von Kane erlebten.

In der Bundesliga kommt es in der 8. Runde zum Klassiker: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund. Es ist auch der Spitzenkampf, denn die beiden Teams liegen mit je 17 Punkten an der Tabellenspitze.

In den letzten Jahren ging es zwischen Münchnern und Dortmundern meist knapp zu. So richtig deutlich wurde es zuletzt im November 2023 (4:0 für Bayern), als Kane in seinem ersten Klassiker drei Tore erzielte. Der BVB ließ seine Punkte in zwei der drei vergangenen Ligaspiele bei Union (0:0) und gegen Bremen (2:2) liegen. Den Bayern gelang es auf Schalke (0:0) und in Augsburg (2:2) nicht, drei Punkte zu entführen.

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Bayern und Dortmund in Topform

Inmitten dieses den Bayern nicht unbekannten Trubels nun also auch noch der Klassiker gegen den BVB. Und diesen treten die beiden Rivalen mit der gleichen Punkteausbeute an. Jeweils fünf Siege und zwei Unentschieden handelten beiden Klubs bisher 17 Zähler ein. Dazu herrscht beim FCB auch abseits des Platzes ein Wechselbad der Gefühle.

Auf der einen Seite der plötzliche Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany, der einen Krankenhausaufenthalt mit der Diagnose Hirnhautreizung zur Folge hatte. Auf der anderen Seite die Ballon-d'Or-Auszeichnung von Harry Kane am Montag - die erste eines Bundesliga-Spielers seit Matthias Sammer 1996. Bei den Bayern jagt gerade eine Nachricht die nächste. Die Münchner haben wie im Herbst üblich aktuell eh ein Mammutprogramm zu stemmen und absolvieren zwischen den beiden Länderspielpausen neun Partien in nur 29 Tagen.

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In der Startformation macht Niko Kovač es deutlich unkomplizierter als sein Trainerkollege bei den Münchnern. Svensson spielt für Ryerson, womit Beier auf die rechte Schiene rücken dürfte. Die Dortmunder machten es im Pokal deutlich spannender. Guirassy und Chukwuemeka brachten den BVB gegen Werder mit 2:0 in Führung.

Aufstellungen und Pokalergebnisse

Doch die Bremer stellten zum wiederholten Male zwei Sachen unter Beweis: Dass sie Moral haben und einen 0:2-Rückstand ausgleichen können und dass Füllkrug aktuell trifft, wie er will. Erst in der Nachspielzeit hatte Sabitzer das letzte Wort und traf doch noch zum 3:2-Sieg. Kompany-Vertreter Aaron Danks rotiert nach dem Pokalspiel wieder fleißig. Die Viererkette stellt sich komplett neu auf, weil Laimer nach hinten rückt und gemeinsam mit Davies, Kim und Upamecano anstelle von Brown, Ito, Tah und Stanišić spielt.

Auf der Doppelsechs spielen Pavlović und Kimmich für Bischof und den nach hinten gerückten Laimer. Die Offensivabteilung wird weniger angetastet. Kane läuft für Karl auf.