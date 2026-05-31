Klasjet und Air Explore bündeln Kraft: Fokus auf VIP- und Wet-Lease-Markt

Klasjet und die slowakische Schwesterfirma Air Explore führen ihre Operationen zusammen, um die Profitabilität im VIP- und wet-Lease-Bereich zu stärken. Der Fokus liegt auf den deutschen, afrikanischen und europäischen Märkten, während das Cargo-Segment schrittweise aufgegeben wird. Der CEO Justinas Bulka unterstreicht die Bedeutung von Konsolidierung, strategischer Partnerschaft und einer fokussierten Expansion, einschließlich der Planungen für neue Boeing 737 BBJ VIP-Flugzeugen.

Klasjet und die slowakische Schwestergesellschaft Air Explore befinden sich in einem umfassenden Neuanlageschritt, der im Kern auf der Konsolidierung ihrer operativen Kräfte und der Stärkung des VIP-Flugssegmentes basiert.

Laut Justinas Bulka - dem Chef von Klasjet - sind die Umsätze der beiden Unternehmen inzwischen nahezu gleich verteilt. Das hat sich insbesondere im Jahr 2024 durch den starken Anstieg des Wet-Lease-Geschäfts ausgeglichen, während der VIP-Bereich zunächst etwas zurückhaltender blieb. Seit einigen Quartalen verzeichnet der VIP-Sektor jedoch ein deutliches Wachstum. Die Zahlen zeigen, dass Klasjet im Jahr 2025 im VIP-Segment um rund 20 Prozent zugenommen hat und die Nachfrage damit exponentiell steigt.

In diesem Zusammenhang betont Bulka, dass das Wet-Lease-Marktsegment nach dem Post-Covid-Boom dank einer gewissen Stabilisierung zugesagt hat und von den Flugzeugherstellern voraussichtlich bis Ende 2025 weiterhin boomen wird. Ein Blick auf die Sommerplanung verdeutlicht die aktuelle Auslastung des Unternehmens: Vier der fünf Flugzeuge sind vertraglich für den Sommer bereits zu vergeben, dabei umfasst die Verabredung teilweise auch Winterausflüge. Das fünfte Flugzeug steht noch im Verhandlungsprozess mit mehreren Optionen, die nun finalisiert werden. Damit ist Klasjet im Sommer faktisch ausgebucht.

Die israelische Fluggesellschaft El Al stellt einen besonders bedeutenden Kundencenter dar; ein langfristiger Vertrag bindet einen großen Teil der wet-Lease-Flotte an diese Airline. Bulka betont, dass er erst nach Unterzeichnung eines Vertrags eine konkrete Ankündigung machen wird - die Vorabgenehmigung seiner Kunden steht dabei stets im Vordergrund. Die Strategie von Air Peace als Partner in diesem Zusammenschluss wird als sehr professionell dargestellt: Das Management unterstützt die Crews intensiv, und durch konsequente Kommunikation und gegenseitiges Engagement können Herausforderungen überwunden werden.

Besonders Afrika bietet laut Bulka, trotz seiner geographischen Lage in Bezug auf nahöstliche Konflikte, großes Potenzial, was im Kontext ihrer langfristigen Kundenstrategie entscheidend ist. Die fluggesellschaften orientieren sich zunehmend an kaukaserischen und afrikanischen Destinationen, zumal klassische europäische Ziele wie die Türkei oder Ägypten von geopolitischen Spannungen betroffen sind. Für die Zukunft wird die Zielgröße der Lizenzflotte auf 20 Flugzeuge festgelegt, wobei die Konsolidierung eines Boeing-Aktivitätssystems innerhalb der Avia Solutions Group als entscheidend angesehen wird.

Diese Größe wird als optimal für eine solide Unternehmensbasis betrachtet. Air Explore, trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten, soll in den Prozess der Konsolidierung integriert werden, wobei die finanziellen Belastungen für Klasjet zum jetzigen Zeitpunkt nicht genauer quantifiziert werden können. Die Strategie bleibt aber stark auf Profitabilität und operative Effizienz ausgerichtet. Wichtig ist, dass die Fluggesellschaft ihre Fokusbereiche klar trennt: Der Fokus auf Passagiertransport bleibt unverändert, während das Cargo-Segment, das laut Bulka nicht profitabel ist, schrittweise ausgegliedert wird.

Zudem planen sie, ihre Flotte im VIP-Bereich von derzeit fünf auf sieben Flugzeuge auszubauen, während die Asphaltkiste des ACMI-Segments neu zugeordnet wird. In Bezug auf neue Flugzeugmodelle wird Klasjet die Integration eines Boeing 737 BBJ für das dritte oder vierte Quartal 2026 anstreben, welches ein hochmoderne, 22‑Sitzer auf Soft-Sofas, Konferenzraum und sogar Dusche ausgefeilete VIP-Flugzeugumgebung bieten soll. Derzeit werden noch Maßübereinigungen vorbereitet sowie Zulassungen der Behörden eingeholt.

Insgesamt zeigt das Interview von Justinas Bulka, dass die strategische Absicht klar auf Wachstum und Konsolidierung ausgerichtet ist, während gleichzeitig die betriebliche Autonomie und Profitabilität der einzelnen Unternehmen erhalten bleiben soll. Der konvergierte Fluggesellschaftsbereich von Klasjet und Air Explore soll so darauf ausgelegt sein, sowohl den VIP- als auch den Wet-Lease-Markt zu bedienen und gleichzeitig neue, lukrative Märkte wie Afrika zu erschließen, wodurch das Unternehmen künftig in der Lage wäre, eine nachhaltige und profitable Zukunft zu sichern





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Klasjet Air Explore VIP-Flight Wet-Lease Cargosegment

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