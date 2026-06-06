Klarheit über Irans Raketen-Arsenal fehlt

US-Präsident Donald Trump schätzt das iranische Raketenarsenal tiefer ein als US-Medien. Es bleibt jedoch unklar, worauf seine Schätzung beruht.

Klarheit über die Größe von Iran s verbleibendem Raketen-Arsenal herrscht nicht. US-Präsident Donald Trump schätzt es jedoch tiefer ein als US-Medien. Trump ergänzte: Prozentual würde ich sagen, vielleicht noch 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen.

Das seien immer noch viele, aber nicht mehr das, was sie anfangs hatten. Es blieb unklar, worauf Trumps Schätzung des iranischen Raketenarsenals beruhte. Zuletzt hatte es immer wieder Medienberichte gegeben, die unter Berufung auf US-Beamte oder Geheimdiensterkenntnisse nahelegten, dass der Iran weiter über einen großen Teil seiner Raketen verfügt. Sie verfügen weiterhin über Kapazitäten.

Sie haben noch einige Raketen und einige Drohnen, sagt Trump über den Iran. Die New York Times berichtete Mitte Mai, der Iran verfüge noch über etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent seines Raketenarsenals. Die Washington Post hatte ähnliche Zahlen genannt. Ein ranghoher Vertreter des US-Militärs bezeichnete jene kursierenden Zahlen bei einer Anhörung im US-Kongress aber als falsch - ohne eigene Zahlen zu nennen





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