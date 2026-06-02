Klare Abfuhr für Steuererhöhung - Wann löst der Stadtrat endlich das Ausgabenproblem?

Der Stadtrat in Gossau antwortet auf eine Einfache Anfrage der SVP und hält fest, dass die Verantwortung für die Finanzhaushaltkonsolidierung beim Stadtrat und beim Stadtpräsidenten liegt. Die SVP-Fraktion hatte Anfang März eine Einfache Anfrage zuhanden des Gossauer Stadtrates eingereicht, um zu erfahren, ob der Stadtrat bereit sei, das Budget verwaltungsintern zu überarbeiten und durch konsequente Einsparungen auf der Ausgabenseite an den vom Stimmvolk bestätigten Steuerfuss von 116 Prozent anzupassen.

Der Stadtrat in Gossau antwortet auf eine Einfache Anfrage der SVP und hält fest, dass die Verantwortung für die Finanzhaushaltkonsolidierung beim Stadtrat und beim Stadtpräsidenten liegt.

Die SVP-Fraktion hatte Anfang März eine Einfache Anfrage zuhanden des Gossauer Stadtrates eingereicht, um zu erfahren, ob der Stadtrat bereit sei, das Budget verwaltungsintern zu überarbeiten und durch konsequente Einsparungen auf der Ausgabenseite an den vom Stimmvolk bestätigten Steuerfuss von 116 Prozent anzupassen. Der Stadtrat weist darauf hin, dass in den vergangenen zehn bis 15 Jahren das Parlament und auch die SVP-Fraktion den Geschäften grossmehrheitlich zugestimmt hätten und dass die SVP sich als Fraktion nicht aus der Verantwortung nehmen kann, auch nicht für die finanzpolitischen Folgen aus diesen Abstimmungen.

Der Stadtrat hält fest, dass ein beschlossenes Budget gemäss Gemeindegesetz nicht mehr verändert werden darf und dass die Verwaltung und der Stadtrat bei jeder Leistungserbringung Sparmöglichkeiten konsequent umsetzen werden. Da das Parlament für 2026 einen Steuerfuss von 121 Prozent festgelegt hatte, die Stimmberechtigten aber wegen des Ratsreferendums einem von 116 Prozent zugestimmt hätten, werde der Stadtrat für 2026 einen defizitären Rechnungsabschluss vorlegen müssen





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stadtrat Gossau SVP Steuererhöhung Ausgabenproblem Finanzhaushaltkonsolidierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVP-Initiative entzweit die BauernschaftDie SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» entzweit die Bauernschaft. Während bei Befürwortern die Erhaltung von Kulturland im Vordergrund steht, machen sich Gegner Sorgen, dass bei einer Annahme noch mehr ausländische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft fehlen werden. Der Schweizer Bauernverband ist alarmiert.

Read more »

Fake-Testimonial: SVP fällt zum zweiten Mal auf Stockbild-«Nicola» hereinAuf der Website zur «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative warb ein Stockbild-Model als angeblicher Unterstützer. Schon 2022 flog «Nicola» als Fake-SVP-Wähler auf der SVP-Homepage auf.

Read more »

Martin Hübscher will für die SVP in die Zürcher RegierungDer Zürcher SVP-Nationalrat Martin Hübscher will in den Regierungsrat. Bei den Wahlen 2027 möchte er den frei werdenden Sitz von Ernst Stocker verteidigen.

Read more »

Stadtrat in Luzern lehnt Fusion von Feuerwehr und Zivilschutz abDer Stadtrat in Luzern hat entschieden, dass eine Fusion zwischen der Feuerwehr Stadt Luzern und der Zivilschutzorganisation ZSO Pilatus nicht nötig ist. Trotzdem arbeiten die beiden Organisationen enger zusammen als je zuvor.

Read more »