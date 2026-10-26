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Klagen gegen KI-Unternehmen für Elvis-Songs

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Klagen gegen KI-Unternehmen für Elvis-Songs
KI · Elvis · Urheberrechtsverletzung
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Mehrere Parteien haben ein KI-Unternehmen für die ungermäße Nutzung von Elvis-Songs verklagt. Die Klage fordert Schadenersatz von 41,1 Millionen Dollar.

In einem rechtlichen Streit gegen das KI-Unternehmen Anthropic haben mehrere Parteien eine Klage eingereicht. Demnach soll die Firma hinter dem Chatbot Claude ohne Zustimmung der Nachlassverwaltung des Klngs of Rock 'n' Roll Elvis, 274 Lieder eingespeist haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren.

Anthropic hat sich gegen die Vorwürfe verteidigen und behauptet, dass der Grundsatz von 'Fair Use' die Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte abdecke. Die Kläger werfen Anthropic vor, dass sie Massnahmen zum Schutz der Musik umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert haben. Die Klage fordert Schadenersatz von insgesamt 41,1 Millionen Dollar für Urheberrechtsverletzungen. Ein Musikmagazin beschreibt dies als das hochkarätigste juristische Vorgehen, das jemals im Namen eines einzelnen Musikers eingeleitet wurde.

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