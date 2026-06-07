Klage gegen US-Cannabis-Umstufung bedroht deutsche Konsolidierungswelle

Republikanische Generalstaatsanwälte und Anti-Cannabis-Gruppen klagen gegen die Verschiebung von Cannabis in Schedule III. Der Fall könnte die Expansion US-amerikanischer Unternehmen nach Europa verzögern und deutschen Firmen Zeit verschaffen.

Die historische Umstufung von Cannabis in den USA steht vor Gericht. Drei republikanische Generalstaatsanwälte aus Indiana, Nebraska und Louisiana haben Ende Mai beim U.S. Court of Appeals für den District of Columbia Circuit Klage eingereicht, um die von Justizminister Todd Blanche angeordnete Verschiebung von Cannabis von Schedule I in Schedule III zu stoppen.

Am 27. Mai 2026 wurde ihre Klage mit einer parallelen Beschwerde der Anti-Cannabis-Lobby Smart Approaches to Marijuana und der National Drug and Alcohol Screening Association konsolidiert. Dieser juristische Widerstand könnte weitreichende Folgen für die erwartete Welle US-amerikanischer Multi-State-Operatoren in den europäischen Medizinalcannabis-Markt haben. Wird die Umstufung gerichtlich kassiert oder zumindest verzögert, kippt eines der wichtigsten Strategie-Szenarien für die deutsche Konsolidierungswelle.

Die Kläger argumentieren, die Umstufung entspreche nicht den Anforderungen des Bundesrechts und sei verfahrenstechnisch unzulässig, willkürlich und rechtsmissbräuchlich. Konkret werfen sie der Drug Enforcement Administration vor, ihre Verwaltungsbefugnisse überschritten und das Administrative Procedure Act umgangen zu haben. Justizminister Blanche hatte staatlich lizenzierte Medizinalcannabis-Produkte und FDA-zugelassene Cannabinoid-Präparate per Anweisung sofort in Schedule III verschoben, ohne das übliche rulemaking-Verfahren mit Anhörungen und öffentlicher Kommentierung abzuwarten. SAM und NDASA, die sich als durch die Reform geschädigt bezeichnen, stoßen in dasselbe Horn.

Die Konsolidierung beider Klagen erhöht den Druck auf die Trump-Administration deutlich. Parallel zum Gerichtsverfahren bereitet die DEA eine administrative Anhörung im Juni vor, die das umfassendere Rescheduling auch für Freizeitprodukte verhandeln soll. Auf der Pro-Reform-Seite haben sich NORML und mehrere Branchenverbände angemeldet. Diese Anhörung folgt dem klassischen DEA-Rulemaking und könnte die im Mai per Anordnung erzwungene Teil-Umstufung nachträglich legitimieren.

Für deutsche Beobachter ist der zeitliche Ablauf entscheidend. Bleibt es bei einem parallelen Verfahren, dürfte eine rechtssichere, vollständige Schedule-III-Umstufung erst Ende 2026 oder Anfang 2027 vorliegen. Bis dahin bleiben strategische US-Investitionen in Europa fraglich.

Sollte der DC Circuit die Verschiebung aufheben, fielen alle bislang nach Schedule III eingeordneten US-Medizinprodukte zurück in Schedule I. Die Konsequenzen wären zweifach: US-Operatoren müssten ihre Europa-Pipeline neu aufstellen, und der deutsche Importmarkt würde eine verzögerte transatlantische Konsolidierung ohne nordamerikanischen Druck erleben, was inländischen Akteuren Zeit für eigene Konsolidierungsschritte gibt. Wichtig: Eine Vacatur löscht nicht die bereits vollzogene Teil-Umstufung rückwirkend, aber Patienten mit FDA-zugelassenen Präparaten würden in einem regulatorischen Schwebezustand landen.

Deutsche Apotheker sollten dies als Warnung verstehen: Wer mit US-Produkten kalkuliert, braucht vertragliche Rückfall-Klauseln. Die Klage trifft eine Administration, die in der Cannabis-Politik widersprüchliche Signale sendet. Während die Justizministerin-Anweisung medizinisches Cannabis lockert, treibt der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Ted Cruz, ein Bundesverbot für intoxikierende Hanf-THC-Produkte voran. Cruz erklärte am 27.

Mai, der Stopp der Reform werde ein uphill path. Die Bundesstaaten-Klage und der Cruz-Vorstoß sind zwei Seiten derselben republikanischen Linie: Cannabis-Politik wird als Markt-Definitions-Frage geführt. In Europa zeigen sich ähnliche Tendenzen: Deutschland denkt über Post-Legalisierung nach, Griechenland diskutiert ein Blüten-Verbot. Die DC-Circuit-Klage verlängert die Phase regulatorischer Volatilität um mindestens sechs Monate





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