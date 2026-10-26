Rechteinhaber von Elvis Presleys Repertoire verklagen das KI-Unternehmen Anthropic wegen Nutzung mehr als 270 Songs ohne Genehmigung. Die Klage fordert mehr als 41 Millionen US-Dollar Schadenersatz und wirft dem Unternehmen vor, Schutzmaßnahmen umgangen und Copyright‑Informationen verändert zu haben. Anthropic bestreitet die Vorwürfe und plant eine Verteidigung. Der Fall gilt als wegweisend im Umgang von KI mit urheberrechtlichen Inhalten.

Die Rechteinhaber des musikalischen Erbes des US-amerikanischen Pop-Ikonen Elvis Presley haben das KI-Unternehmen Anthropic wegen angeblicher Urheberrecht sverletzungen verklagt. Laut der Klageschrift haben demnach mehr als 270 Songs des Rock'n'Roll-Königs ohne die Zustimmung der Verwalter seiner Rechte verwendet, um die KI-Modelle des Unternehmens zu trainieren.

Die Kläger fordern nun mehr als 41 Millionen Dollar Schadenersatz und behaupten, dass Anthropic nicht nur die Musik ohne Erlaubnis genutzt habe, sondern auch Schutzmaßnahmen umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert habe. Die betroffenen Titel reichen von weltberühmten Hits wie "Can't Help Falling in Love" über "A Little Less Conversation" bis hin zu "Return To Sender" und vielen weiteren Klassikern, die Elvis Presley zu seiner außerordentlichen Popularität beitrugen.

Also read Elvis-Verwalter klage Anthropic an

Anthropic weist Urheberrechtsvorwürfe zurück

Anthropic reagierte zunächst auf Anfragen der Nachrichtenagentur DPA mit einer Sorge um Neutralität, und gab zu Beginn keine Stellungnahme. In der Folge wurde in einem Interview mit der New York Times jedoch bekannt, dass das Unternehmen die Vorwürfe zurückweist und sich aktiv gegen die Klage verteidigen will.

Das Unternehmen betont, dass die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Inhalten durch die KI-Trainingsdaten im Rahmen des US-amerikanischen Rechts zulässig sei - insbesondere im Rahmen des sogenannten Fair‑Use-Arguments, das laut den Klägern von einer kreativen neuen Nutzung dargelegt werde. Dennoch werden vor diesem Hintergrund die formalen Anforderungen der Lizenzierung und des Copyrights nicht angemessen berücksichtigt.

Advertisement

Van dem Fall sei es in Anbetracht der Größenordnung ein bemerkenswertes juristisches Verfahren, das das wirkliche Potenzial von KI im Kontext der Musikindustrie auf den Prüfstand setzt. Das "Billboard Magazin" beschreibt die Klage als das umfangreichste, in dem jemals ein einzelner Musiker geradelegte. Noch gibt es kein Präzedenzgesetz in dieser Art, in dem ein KI-Unternehmen wegen massiver, non‑legitimer Verwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten namens Elvis Presley verklagt wird.

Wegweisender Rechtsstreit um Fair Use

Der Fall wird deshalb von Analytikern als wegweisend betrachtet, denn er verdeutlicht, dass sich die Limits von "Fair Use" in der KI-Training-Datenologie ein neues Niveau begeben. Gleiche Rechtsstreitigkeiten haben bereits andere KI-Anbieter wie OpenAI vor die gleiche Prüf­kontrolle gestellt. Im Kern sowohl betrifft es die Frage, ob die Verarbeitung von urheberrechtlich geschützten Text-, Audio- und Videoinhalten wobei ein künstliches System trainiert wird, wettbewerbsfähig für die Schöpfer der Originalinhalte stattwirkt.

Der Rechtsstreit forderte die Zulassung der Mainstream-Veröffentlichung weltweit, darunter die Veröffentlichung von Pressemitteilungen und der Politik der USA sowie die Pressemitteilungen der Gigante suchendem FO konnten jedoch nicht alle Aushandlungs- und Verziehungsfragen abdecken. Prüfen Sie für des Planet Hawthorne ... gibt die Repräsentation indexstand Auflösung mit da SAPI.