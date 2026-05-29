Unbekannte haben in Pratteln BL mehrere Kirschbäume leer geräumt, darunter einen Bürgerbaum. Die Früchte waren unreif und daher ungenießbar. Die Bürgergemeinde wird aktiv.

In Pratteln im Kanton Basel-Landschaft haben unbekannte Täter in den letzten Tagen mindestens drei Kirschbäume vollständig abgeerntet. Betroffen ist unter anderem ein Baum, der der Bürgergemeinde Pratteln gehört.

Diese Bäume sind eigentlich für die Einwohner bestimmt, die sich online registrieren können, um einen Baum zu pachten und zu ernten. Doch nun haben Diebe zugeschlagen und die Früchte gestohlen. Die Aktion hat jedoch einen entscheidenden Haken: Die Kirschen mindestens eines der Bäume waren zum Zeitpunkt des Diebstahls noch unreif. Laut einer Obstexpertin der Biofarm Genossenschaft können unreife Kirschen nach dem Pflücken nicht nachreifen und sind daher ungenießbar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Bürgergemeinde Pratteln bietet seit einiger Zeit ein Projekt an, bei dem sich interessierte Bürgerinnen und Bürger digital anmelden und einen Baum ihrer Wahl zur Ernte übernehmen können. Dieses Angebot soll die Gemeinschaft fördern und den Zugang zu frischem Obst erleichtern. Doch nun haben unbekannte Täter die Bäume systematisch leergeräumt.

Auf Facebook berichten betroffene Anwohner von den Vorfällen. Spuren am Boden deuten darauf hin, dass die Früchte von Menschenhand gepflückt wurden. Ein Mann, der anonym bleiben möchte, berichtet gegenüber 20 Minuten: Es sei rübis und stübis alles leergeräumt worden. Mindestens drei Kirschbäume seien betroffen.

Ein weiterer Nutzer schreibt, dass sein Baum am Samstagabend noch voll gewesen sei, am Dienstag jedoch komplett leer - mit Spuren im hohen Gras. Die Expertin der Biofarm Genossenschaft erklärt, dass Kirschen nach dem Pflücken nicht nachreifen. Sie müssen bereits am Baum vollreif sein, um genießbar zu sein. Unreife Kirschen sind hart, sauer und für die Verarbeitung ungeeignet.

Dies wirft Fragen nach dem Motiv der Täter auf, da die gestohlenen Früchte keinen Wert besitzen. Möglicherweise handelte es sich um einen dummen Streich oder um Unwissenheit. Die Bürgergemeinde wurde über den Vorfall informiert und hat die Bäume begutachtet. Nun will sie aktiv werden, um weitere Diebstähle zu verhindern.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Dieser Vorfall zeigt, dass auch in ländlichen Gebieten Diebstähle von Obstbäumen vorkommen, und erinnert daran, dass solche Taten oft sinnlos sind, wenn die Früchte nicht reif sind. Die Gemeinschaft in Pratteln ist verärgert, und viele hoffen, dass die Täter gefasst werden, damit die Bürgerbäume in Zukunft ungestört wachsen können





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kirschdiebstahl Pratteln Bürgergemeinde Unreife Kirschen Obstdiebstahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AGLugano (ots) - Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und...

Read more »

Wer sind die Einflüsterer, die Trump zum Angriff auf den Iran geraten haben?Der Irankrieg dauert nun drei Monate, und trotz militärischer Erfolge droht den USA eine strategische Niederlage. Die Probleme, die aufgetaucht sind, insbesondere in der Strasse von Hormuz, waren absehbar.

Read more »

«Das geht unter die Haut» - Wieso die Schweizer Fans in den WM-Final gehörenSo tönen die Schweizer Fans auf den Rängen (Radio SRF 1)

Read more »

Elektrizitätswerk Windisch wird ab 2027 eigenständige öffentlich-rechtliche AnstaltDas Elektrizitätswerk Windisch wird zum 1. Januar 2027 in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt. Die Gemeinde Windisch bleibt vollständig Eigentümerin, die operative Führung liegt weiterhin bei den Regionalwerken AG Baden. Durch die neue Rechtsform werden die Rollen klarer geregelt und die rechtliche Grundlage für die Konzessionsabgabe gesichert, was eine wichtige finanzielle Basis für die Gemeinde langfristig erhält. Für die Stromkunden ändert sich im Alltag nichts. Die Umsetzung der neuen Struktur ist bereits in Arbeit, unter anderem läuft die Ausschreibung für die Betriebskommission.

Read more »