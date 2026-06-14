Kirchlindach stimmt für Windparkabstimmung zu

Die Bürger von Kirchlindach haben sich am Sonntag in einer Abstimmung über den Bau eines Windparks im Lindechwald-Kohlholz ausgesprochen. Die Mehrheit der Stimmbürger hat einer Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt, die die Zustimmung der Gemeinde für Windenergieprojekte vorsieht.

Die Bürger von Kirchlindach haben sich am Sonntag in einer Abstimmung über den Bau eines Windpark s im Lindechwald-Kohlholz ausgesprochen. Die Mehrheit der Stimmbürger hat einer Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt, die die Zustimmung der Gemeinde für Windenergie projekte vorsieht. 1261 Personen stimmten für die verankerte Windpark -Mitsprache, 322 dagegen.

Die Stimmbeteiligung betrug 72,1 Prozent. Der Gemeinderat war der Meinung, dass solche Vorhaben weiterhin die Zustimmung der Gemeinde erfordern sollten, sofern der Kanton keine anderen Bestimmungen festlegt. Dieses Prinzip wollte er in der Gemeindeordnung verankern. Im Lindechwald-Kohlholz in Kirchlindach sollen insgesamt fünf Windräder entstehen.

Seit Bekanntwerden dieses Projekts regte sich Widerstand dagegen. Mehr als 1600 Menschen hatten zuletzt eine Petition der 'Bürgerbewegung Gegenwind Frienisberg' unterzeichnet. Die Petition war gegen den Bau des Windparks gerichtet. Die Bürger von Kirchlindach haben nun ihre Meinung geäußert und die Zukunft des Windparks im Lindechwald-Kohlholz ist damit besiegelt.

Der Gemeinderat wird nun die Ergebnisse der Abstimmung berücksichtigen und eine Entscheidung über den Bau des Windparks treffen. Die Entscheidung wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten Wochen getroffen werden





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