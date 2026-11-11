Kirchgemeinde Luzern senkt Steuerfuss auf 0,2 Einheiten für 2027

Die reformierte Kirchgemeinde Luzern plant für 2027 einen Überschuss von 1,8 Millionen Franken und reduziert den Steuerfuss von 0,225 auf 0,2 Einheiten. Trotz der Senkung bleiben die Einnahmen solide.

Die reformierte Kirchgemeinde Luzern hat für das Jahr 2027 einen Überschuss von 1, 8 Millionen Franken in ihrem Budget veranschlagt. Um die finanzielle Basis zu stärken, plant der Kirchenvorstand, den Steuerfuss von 0,225 auf 0,2 Einheiten zu senken, wie die Gemeinde am Mittwoch bekannt gab.

Steuerfussreduktion und finanzielle Prognose

Der Steuerfuss ist ein entscheidender Faktor für die Einnahmen der Kirchgemeinde. Durch die Senkung soll die Belastung für kirchliche und soziale Einrichtungen reduziert werden. Trotz der niedrigeren Steuerfuss erwartet die Gemeinde höhere Steuereinnahmen als im Vorjahr, da sich die Gewinnsteuern juristischer Personen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben.

Also read Kanton Luzern: Seltener geheiratet – mehr Geschiedene als früher

Die Finanzplanung betont, dass die Basis auch mit dem niedrigeren Steuerfuss langfristig solide bleibt. Dadurch können kirchliche und soziale Angebote sowie geplante Investitionen weiterhin finanziert werden.

Diskussion um die Neuordnung der Kirchgemeinde

Zwei Vorstösse zur Organisation der Kirchgemeinde stehen zur Debatte. Die Motionen fordern eine Prüfung der Neuordnung der Kirchgemeinde und die Überführung der Kirchengutsverwaltung in ein unabhängiges kirchliches Dienstleistungszentrum.

Advertisement

Der Kirchenvorstand hat die Vorstösse rechtlich geprüft und festgestellt, dass beide die Zuständigkeiten des Parlaments überschritten. Aus diesem Grund können sie keine verbindlichen Aufträge auslösen. Der Vorstand beantragt, die Motionen als rechtlich nicht umsetzbar vom Protokoll abzuschreiben.

Ausblick und nächste Schritte

Die Gemeinde wird die Auswirkungen der Steuerfussreduktion weiterhin beobachten und die Finanzplanung anpassen, falls nötig. Gleichzeitig wird die Diskussion um die Neuordnung der Kirchgemeinde weitergeführt, wobei die rechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert werden müssen, um zukünftige Entscheidungen zu erleichtern.

Die Gemeinde bleibt bestrebt, ihre finanzielle Stabilität zu sichern und gleichzeitig die kirchlichen und sozialen Angebote für die Bevölkerung zu erhalten.