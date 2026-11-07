Kipplüftung schadet Fassade: Experten warnen vor Schimmelbildung

Handwerksexperten und ein Malermeister warnen vor langfristigen Schäden an Hausfassaden durch Kipplüftung. Kondenswasser fördert Schimmel und Algen, die dunkle Flecken verursachen.

Ein viral gegangenes Video eines Malermeisters hat die Diskussion über die korrekte Lüftungsweise in deutschen Wohnräumen neu entfacht. Der Fachmann warnt darin explizit davor, Fenster im Winter dauerhaft in die Kippstellung zu lassen, da dies zu gravierenden optischen und baulichen Schäden an der Gebäudehülle führen kann. Er begründet seine Warnung mit sichtbaren schwarzen Verfärbungen über den Fenstern, die er direkt auf jahrelanges Kipplüften zurückführt.

Ursachen der dunklen Verfärbungen an Fassaden

Das Kernargument des Malermeisters lautet, dass dunkle Flecken oberhalb von Fenstern kein allgemeines Schmutzproblem darstellen, sondern spezifische Folgeerscheinungen falscher Lüftungsstrategien sind. In seinem Video erklärt er, dass eine weiß gestrichene Fassade über den Fenstern aussieht wie angequalmt, wenn Eigentümer fünf Winter lang ausschließlich gekippt haben. Diese Beobachtung löste in den sozialen Medien erhebliche Empörung und hitzige Debatten aus, da viele Nutzer ihre eigenen Erfahrungen damit konträr sehen.

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Kommentatoren führen an, dass selbst bei elf Jahren Kipplüftung bei ihnen keine derartigen schwarzen Ablagerungen entstanden seien. Einige Nutzer argumentieren, dass die Flecken stattdessen auf bauliche Mängel zurückzuführen sind, da bei ihnen ebenfalls dunkle Stellen auftraten, obwohl sie die Fenster nie in der Kippstellung ließen. Andere hinterfragen grundlegend die Funktion von Fenstern, wenn eine scheinbar alltägliche Handlung wie das Kippen als schädlich dargestellt wird.

Es gibt jedoch auch Nutzer, die gegenteilige Erfahrungen machen und berichten, dass ihre Fassade trotz dauerhaft gekippter Fenster frei von solchen Schäden bleibt. Dies zeigt, dass die Entstehung der Flecken nicht allein von der Lüftungsart abhängt, sondern auch von weiteren Umwelteinflüssen. Ungeachtet der kontroversen Meinungen in den Kommentaren liefert Michèle Frey, die Abteilungsleiterin der Malerei beim Handwerkskollektiv, eine fundierte fachliche Einordnung der Situation.

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Fachliche Einordnung durch Handwerkskollektiv

Michèle Frey stimmt der Aussage des Malermeisters aus dem Video vollständig zu und erklärt den physikalischen Mechanismus hinter der Entstehung der dunklen Flecken präzise. Im Winter trifft die warme, feuchte Luft aus dem Innenraum auf die kalte Außenluft an der Fassade. Dieser Temperaturunterschied führt dazu, dass sich Kondenswasser bildet, welches die Voraussetzung für die Ansiedlung von Schimmelorganismen schafft. Die schwarzen Flecken sind also biologischer Natur und keine einfache Schmutzablagerung.

Die Expertin betont, dass dieser Prozess besonders dort stattfindet, wo Bewohner ihre Fenster häufig über längere Zeiträume in der Kippstellung lassen. An den Stellen, an denen die warme Raumluft direkt auf die kalte Hauswand trifft, kondensiert die Feuchtigkeit permanent. Genau an diesen kühlen Stellen bildet sich dann der sichtbare Schimmel, der sich im Laufe der Zeit zu den oben genannten dunklen Verfärbungen entwickelt. Dies widerlegt die These, dass es sich lediglich um oberflächlichen Dreck handelt.

Empfohlene Lüftungsstrategie und Sanierung

Um der Entstehung von Schimmel und Algen vorzubeugen, rät Michèle Frey eindringlich zu einer anderen Lüftungsform. Anstatt die Fenster dauerhaft zu kippen, sollten diese stattdessen mehrmals täglich vollständig geöffnet werden. Die Experten empfehlen, die Fenster jeweils für rund zwanzig Minuten ganz aufzuklappen, idealerweise quer durch die Wohnung, um einen effizienten Luftaustausch zu gewährleisten. Dieses sogenannte Stosslüften ist laut Fachleuten deutlich schonender für die Bausubstanz.

Für Eigentümer, die bereits mit den beschriebenen Schäden konfrontiert sind, gibt es eine Lösung. Ein Isolationsanstrich kann dabei helfen, die Fassade wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Michèle Frey erklärt, dass die vorhandenen Verfärbungen mit einer geeigneten Fassadenfarbe überstrichen werden können. Wichtig ist dabei die Prävention: Durch das Vermeiden der Langzeit-Kipplüftung und das regelmäßige, intensive Lüften für wenige Minuten lässt sich das Problem effektiv eindämmen und weitere Schäden an der Fassade vorbeugen.