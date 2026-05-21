Kindesmord in Brooklyn: Mutter zu mindestens 20 Jahren Haft verurteilt

Eine 34-Jährige aus Brooklyn wurde wegen des Mordes an ihren drei kleinen Kindern im Meer nahe Coney Island zu mindestens 20 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter ertränkte ihre Kinder im Atlantik und wurde für das Verbrechen angeklagt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Mutter an einer postnatalen Depression gelitten hatte.

Eine 34-Jährige aus Brooklyn wurde wegen des Mordes an ihren drei kleinen Kindern im Meer nahe Coney Island zu mindestens 20 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 2022 ertränkte die Frau ihre Kinder im Atlantik, darunter ein dreimonatiges Baby.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Mutter die Kinder in einem Zeitraum von wenigen Stunden ertränkte. Die Kinder wurden in den frühen Morgenstunden des 12. September 2022 gefunden. Die Gerichtsmedizin bestätigte, dass es sich um Tötungsdelikte durch Ertrinken handelte.

Die Staatsanwaltschaft führte Videoaufnahmen als Beweismittel ein, die die Mutter mit den Kindern auf dem Weg zum Meer zeigen. Die Familie der Kinder hatte die Polizei alarmiert, da sie befürchtete, dass die Mutter ihre Kinder Schaden zufügen könnte. Die Mutter gab an, die Kinder seien verschwunden und dass sie es leid tut. Die Ermittlungen ergaben, dass die Mutter möglicherweise an einer postnatalen Depression gelitten hatte





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