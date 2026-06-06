Kinderspital Zürich startet herzigen Aufruf für Panini-Sticker und -Alben

Das Kinderspital Zürich startet einen herzigen Aufruf, um Panini-Sticker und -Alben für kranke Kinder zu sammeln. Mit diesem Aufruf meldet sich das Kinderspital Zürich auf Facebook, um die notwendigen Artikel für die kleinen Fußballfans im Spital zu sammeln.

Das Kinderspital Zürich startet einen herzigen Aufruf, um Panini-Sticker und -Alben für kranke Kinder zu sammeln. Mit diesem Aufruf meldet sich das Kinderspital Zürich auf Facebook, um die notwendigen Artikel für die kleinen Fußballfans im Spital zu sammeln.

Der Grund für den Beitrag ist ein herziger Aufruf, um die kranken Kinder aufzumuntern und ihnen Freude zu bereiten. Das Kinderspital Zürich sucht nach Panini-Sticker und angefangenen Alben, um sie als Trösterli für die Kinder-Patienten zu verwenden. Die Sammlung dieser Artikel soll den kranken Kindern helfen, sich in ihrem Spitalaufenthalt besser zu fühlen. Das Kinderspital Zürich bittet die Menschen, die sich für Panini-Sticker und -Alben begeistern, um diese Artikel zu sammeln und sie persönlich in das Spital zu bringen.

Dadurch können die Kinder-Patienten Freude und Nächstenliebe erfahren und die Sammlung dieser Artikel wird zu einer Abwechslung für ihren alltäglichen Aufenthalt im Spital. Das Kinderspital Zürich hofft, dass viele Menschen sich an diesem herzigen Aufruf beteiligen werden und die kranken Kinder mit Freude und Nächstenliebe überraschen werden. Das Kinderspital Zürich ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die Menschen, die sich an diesem Aufruf beteiligen, werden ein wichtiger Teil dieses herzigen Projekts sein.

Das Kinderspital Zürich bittet alle, die sich für dieses Projekt begeistern, um sich an diesem herzigen Aufruf zu beteiligen und die kranken Kinder mit Freude und Nächstenliebe zu überraschen. Die Menschen, die sich an diesem Projekt beteiligen, werden ein wichtiger Teil des herzigen Projekts sein und die kranken Kinder werden Freude und Nächstenliebe erfahren. Das Kinderspital Zürich ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die Menschen, die sich an diesem Aufruf beteiligen, werden ein wichtiger Teil dieses herzigen Projekts sein.

Das Kinderspital Zürich hofft, dass viele Menschen sich an diesem herzigen Aufruf beteiligen werden und die kranken Kinder mit Freude und Nächstenliebe überraschen werden. Das Kinderspital Zürich ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die Menschen, die sich an diesem Projekt beteiligen, werden ein wichtiger Teil dieses herzigen Projekts sein. Das Kinderspital Zürich bittet alle, die sich für dieses Projekt begeistern, um sich an diesem herzigen Aufruf zu beteiligen und die kranken Kinder mit Freude und Nächstenliebe zu überraschen.

Die Menschen, die sich an diesem Projekt beteiligen, werden ein wichtiger Teil des herzigen Projekts sein und die kranken Kinder werden Freude und Nächstenliebe erfahren. Das Kinderspital Zürich ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die Menschen, die sich an diesem Aufruf beteiligen, werden ein wichtiger Teil dieses herzigen Projekts sein





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