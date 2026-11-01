Kinderdepots statt Sparkonto: Zinsvorteil durch Wertpapiere für Familien

Da Sparkonten kaum noch Renditen liefern, greifen Eltern vermehrt zu Kinderdepots bei Banken wie ZKB, UBS und True Wealth. Wir vergleichen Konditionen, Gebühren und Steuerfragen.

Eltern und Großellegen setzen angesichts niedriger Zinsen auf Wertschriften für den Nachwuchs, anstatt Geld auf klassische Sparkonten zu einzuzahlen. Eine aktuelle Umfrage von cash.ch bei den größten Anbietern zeigt die Unterschiede. Die Nachfrage nach solchen Produkten steigt stetig an.

Nachfrage nach Wertschriften für Kinder steigt

In den vergangenen Jahren war ein deutlicher Anstieg der Nachfrage bei Anbietern wie der Zürcher Kantonalbank, True Wealth oder der UBS zu verzeichnen. Die meisten dieser Kinderportfolios können direkt zum Geburtszeitpunkt oder zu einem späteren Datum auf den Namen des Kindes eröffnet werden. Dieser Schritt erleichtert die Übergabe der Vermögenswerte bei Erreichen der Volljährigkeit erheblich. Der Übergabeprozess läuft in diesem Fall nahtlos ab. Eltern deklarieren das Depot in der Regel bis zur Volljährigkeit ihres Kindes in der eigenen Steuererklärung. Nach dem achtzehnten Geburtstag muss das Kind die Vermögenswerte dann in seiner eigenen Steuererklärung angeben. Diese Struktur bietet einen wichtigen rechtlichen Vorteil. Ist das Depot von Anfang an auf den Namen des Kindes registriert, ist das angesparte Vermögen rechtlich geschützt. Es fällt in der Regel nicht in die Konkursmasse, sollte es zu einer Pfändung, einer Privatinsolvenz oder einem Konkurs der Eltern kommen. Das Kapital bleibt somit quasi unantastbar vor Gläubigern der Eltern.

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Vergleich der Konditionen bei Banken

Bei True Wealth können Eltern ab einem Betrag von tausend Franken in Wertschriften für ihre Kinder investieren. Das Eröffnen eines Kontos selbst ist ohne Mindestbetrag möglich, jedoch wird das Geld erst angelegt, wenn mindestens tausend Franken auf dem Konto stehen. Die Verwaltungsgebühr berechnet sich aus dem Gesamtvermögen von Eltern und Kind und liegt zwischen einem Viertel und fünfzig Hundertstel Prozent. Hinzu kommen einmalige implizite Transaktionskosten sowie Stempelabgaben, die im Promillebereich liegen. Das Angebot von cash.ch und der Bank zweiplus hat ein spezielles Kinderdepot eingestellt. Die Nachfrage ging dort zurück. Sparende können dennoch ein reguläres Depot erstellen und diesem eine individuelle Bezeichnung geben, etwa den Namen des Kindes. Es gibt dabei keinen Mindestbetrag. Die Zürcher Kantonalbank bietet das ZKB Fondsportfolio an. Die Mindesteinlage beträgt fünfzig Franken. Bei neugeborenen Kindern übernimmt die ZKB diesen Betrag im ersten Lebensjahr. Bei der UBS beträgt der Mindestbetrag für das Programm UBS key4 smart investing ebenfalls fünfzig Franken. Die Gebühren liegen hier unabhängig vom investierten Betrag bei fünfundvierzig Hundertstel Prozent.

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Robo Advisor und Anlageprofile

True Wealth nutzt einen Robo Advisor, der basierend auf Anlagezielen und Risikoprofilen ein Modellportfolio vorschlägt. Eltern können dieses Portfolio anschließend individuell anpassen. Der Baukasten umfasst rund hundert ETFs, mit denen sich die gewünschte Strategie präzise abbilden lässt. Bei der Bank zweiplus handelt es sich nicht um ein spezielles Kinderportfolio, sondern um ein gewöhnliches Wertschriftendepot. Eltern steht die ganze Bandbreite an Anlageprodukten zur Verfügung. Das gesparte Geld kann selbstständig in Aktien, Obligationen, ETFs, Anlagefonds oder strukturierte Produkte investiert werden. Bei der ZKB bestimmen die Eltern das Risiko des Kinderportfolios bei der Eröffnung selbst. Es stehen fünf Profile zur Auswahl, von sicherheitsbewusst bis chancenorientiert. Dabei handelt es sich um eine Ein-Fonds-Lösung, die in einen Swisscanto Portfoliofonds investiert ist. Die ZKB macht zu den Gebühren für diese Portfolios keine öffentlichen Angaben. Die UBS unterstützt die Fondsauswahl durch eine Abgleichung des Risikoprofils mit der Risikoklasse der Fonds. Kunden können selbstständig bis zu fünf Fonds auswählen.

Übergabe und Kontrolle beim成年werden

Das Depot bei True Wealth läuft auf den Namen des Kindes. Erreicht das Kind das achtzehnte Lebensjahr, läuft das Portfolio nahtlos weiter. Eine Liquidation oder Neuinvestition ist dazu nicht nötig. Ab diesem Zeitpunkt verfügt das Kind selbstständig über das Vermögen. Bereits vor der Volljährigkeit kann das Kind auf Wunsch der Eltern ein eigenes Login erhalten. Dies ermöglicht die Einsicht in das Depot. Bei der UBS können Eltern das Geld in Anlagefonds sowie ETFs der Großbank investieren. Zur Auswahl stehen Anlagen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder hohe Dividenden sowie mit regionalem Fokus. Die Anlageentscheidungen treffen hier ebenfalls die Sparenden. Die Struktur ermöglicht eine langfristige Vermögensbildung für die nächste Generation. Die Wahl des richtigen Anbieters hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Faktoren wie Mindesteinzahlungen, Gebührenstrukturen und die Flexibilität der Anlagemöglichkeiten spielen eine entscheidende Rolle. Eine sorgfältige Prüfung der Konditionen ist vor der Eröffnung ratsam.