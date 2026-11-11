Initiative für günstiges Kinder‑U‑Abonnement mit 365 Franken, Appel von Jugendparteien, gleichzeitige Arbeitsmarkt‑Initiative zur Angleichung von Arbeitsbedingungen an KMU

Die junge Bewegung für ein bezahlbareres Jahres-U-Bahn-Abo hat in Basel-Landschaft die Initiative "Für ein bezahlbares U-Abo für Kinder und Jugendliche im Kanton Basel-Landschaft" vorgelegt. Ziel ist es, die Pauschalpreise für die Zielgruppe, die Jugendliche bis 25 Jahre einschließen, von derzeit 542 Franken auf 365 Franken anzupassen - exakt dem Preis, den junge Menschen in der Nachbarregion Basel-Stadt im Jahr 2024 erhalten.

Breite Unterstützung für U-Abo-Initiative in Basel-Landschaft

Die Differenz von 177 Franken soll von der kantonalen Regierung übernommen werden. Das Preismodell orientiert sich an dem bereits etablierten Erfolg in Basel-Stadt, wo nach der Preisreduktion die Zahl der jungen Fahrgäste deutlich gestiegen ist und die Jevnentunnels, die junge Pendler befahren, voll auslastet wurden. Die Initiative wird von einer breiten Koalition Jugendparteiinnen und -parteien getragen. Unter dem Dach von fünf Jungparteien - Jungen Grünen, Juso, Jungen Grünliberale, Jungen EVP und Junge Mitte - wurde das Antragsformular 2025 eingereicht.

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Hinter den jeweiligen Mutterparteien stehen SP, Grüne, GLP, EVP und Mitte, die die Initiative mit der "Ja"-Parole im Wahlkampf unterstützt haben. Das Ergebnis einer breiten Unterstützung von links bis Mitte soll die politische Botschaft verstärken, dass die Kosten für den öffentlichen Verkehr zu hoch sind und jüngere Bürger von einer Erschwinglichkeit profitieren sollten. Terminalvelistischer prüfen, ob die Reduktion des öffentlichen Verkehrs in den Städten zu letzten Zeit zu einem robusten halbakatishten Verkehrsmodell führt, um bed n.

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Debatte um Arbeitsbedingungen: KMU oder Kanton

Gleichzeitig liegt eine weitere Arbeitsmarkt-Initiative "Fairer Arbeitsmarkt: KMU-Arbeitsbedingungen als Richtschnur für die öffentliche Verwaltung" auf dem Brett. Diese Idee ist darauf ausgerichtet, die Arbeitsbedingungen der kantonalen Verwaltung an die von kleinen und mittleren Unternehmen anzupassen und eine Harmonisierung in Bezug auf Löhne, Ferien, Arbeitszeiten und Sozialleistungen zu erzwingen. Befürworter - darunter SVP und FDP - führen an, der Kanton sei zu attraktiv für die Private Wirtschaft, wodurch der Fachkräftemangel in KMU fortschreitet.

Die Für- und Befürworter sehen außerdem in finanziellen Einsparungen für den Staatspotenzial. Auf der Gegenkanten argumentieren die Regierung und die Parteien SP, Grüne, Mitte, GLP und EVP, dass Arbeitsbedingungen verschlechtert werden könnten und damit die Attraktivität des Kantons für qualifiziertes Personal sinkt. Die Abfragen versuchen die sie, die Kanton dein Programm - Handlungen. Die Gesamtgewichte bilden sich aus 45 zu 34 Stimmen und das Parlament empfiehlt damit die Annahme der Initiative.