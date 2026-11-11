Albanische Studierende berichten über hohe Mieten, niedrigen Mindestlohn, fehlende Arbeitsplätze und anhaltende Proteste gegen Edi Rama. Die Krise bettet die junge Generation in eine prekäre Lebenslage.

Albanische Studierende aus Tirana schildern eine Realität, in der hohe Mieten, niedriger Mindestlohn und begrenzte Arbeitsmöglichkeiten die junge Generation in eine schwere wirtschaftliche Lage bringen. Die steigende Wohnkosten belasten bereits studentenfreundliche Haushalte bis an ihre Grenzen.

Gehaltssituation und Arbeitsmarktprobleme

Der Mindestlohn in Albanien beträgt rund 500 Euro pro Monat, doch die Mieten für Wohnungen in der Hauptstadt beginnen bei mindestens 400 Euro. Für Juri Taullau, 22-jähriger Medizinstudent, führt diese Kombination dazu, dass er nach dem Studium kaum finanzielle Überlebensmöglichkeit hat, obwohl er glaubt, ein gut ausgebildetes Arbeitskraft zu sein.

Also read Mindestens 10 Millionen Kinder weltweit gedopt: «Das dunkelste Kapitel des Weltsports»

Jesmina Sengla, 24-jährige Studentin und Mitarbeiterin einer lokalen NGO, bestätigt, dass es kaum freie Stellen gibt, die den Qualifikationen ihres Berufs entsprechen. Sie betont, dass die von der albanischen Regierung ins Leben gerufenen, saisonalen Jobs im boomenden Tourismussektor schlecht bezahlt und nicht dauerhaft sind.

Korruption und politische Einflussnahme im Arbeitsmarkt

Juri Taullau weist darauf hin, dass freie Stellen oft an Personen mit politischen Beziehungen vergeben werden, anstatt an qualifizierte Bewerber. Diese Praxis ist besonders problematisch in einer Demokratie, die seit seiner Jugend noch in einer abgeschotteten kommunistischen Diktatur verwurzelt ist.

Advertisement

Die Generation der Studenten ist daher frustriert, weil die Aussicht auf stabile Arbeitsplätze und eine gerechte Lohnstruktur sehr begrenzt bleibt. Die fehlende wirtschaftliche Aushöhlung verschärft sich durch die politische Ungleichheit.

Öffentliche Unzufriedenheit und Proteste gegen die Regierung

Seit Juni 2024 eskaliert die öffentliche Unzufriedenheit in regelmäßigen Protesten. Die Bewegung, die in den ersten Wochen als "Flamingo-Proteste" bekannt wurde, ervog jedoch an Dynamik. Erst mit dem Auftauchen von Studentenprotesten nahm das Aufgebot wieder zu.

Berichte über Polizeigewalt und Angriffe auf Regierungsgebäude deuten darauf hin, dass die von der Regierung nicht beantworteten Forderungen zu eskalierenden Spannungen führen. Sowohl Juri Taullau als auch Jesmina Sengla kritisieren die Regierung für das Fehlen von Reformen und den Hintergrund für die Gewalt.

Ruf nach einem Regierungswechsel und einer Übergangsregierung

Die Studenten fordern Edi Rama, den Präsidenten seit 13 Jahren, eine Rücktrittserklärung abzugeben. Nach dem Rücktritt soll eine technokratische Übergangsregierung eingesetzt werden, die die notwendigen Reformen auf den Weg bringt.

Advertisement

Der Übergang zu mehr Pluralismus soll laut den Protestierenden die beiden seit Jahrzehnten dominierten Parteien vom Machtanspruch abhalten. Ein neues Wahlgesetz müsste geschaffen werden, um kleinere Oppositionspartei zu benachteiligen, da ohne diese Reformen die Proteste weitergehen. Juri und Jesmina sehen die Lösung dieser Krise in der politischen Umstrukturierung und nicht im gewaltsamen Konflikt.