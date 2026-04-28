Kinder bemalen Abschiedsauto: Ein bunter Abschied für einen treuen Begleiter

Ein Büttiker Senior gibt sein Auto in die Hände von Kindergartenkindern, die es mit bunten Händeabdrücken verschönern dürfen, bevor es verschrottet wird. Eine Geschichte über Erinnerungen, Kreativität und die Freude am Teilen.

Bevor er sein Auto verschrottet, gibt Hansjörg Bäbler aus Büttikon seinem geliebten Kombi einen besonderen Abschied : Er überlässt ihn den Kindergarten kindern, die ihn mit bunten Händeabdrücken verschönern dürfen.

Das Auto, ein Citroën, ist für den 72-jährigen ehemaligen Handelsvertreter mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Er hat damit unzählige Kilometer durch die Schweiz gereist, Kunden in verschiedenen Kantonen besucht und viele Erinnerungen gesammelt. Mit 400'000 Kilometern auf dem Tacho und einem Alter von 12 Jahren steht das Auto zwar vor der nächsten Prüfung beim Strassenverkehrsamt, doch Bäbler möchte es nicht mehr vorführen lassen.

Ihm ist es wichtig, dem Fahrzeug einen würdevollen Abschied zu bereiten, anstatt es einfach in Rente zu schicken. Die Idee, die Kinder mit der Gestaltung zu beauftragen, kam ihm, nachdem seine Familie ihn wegen der bereits vorhandenen Dellen und Kratzer neckte. Er fragte Kindergartenlehrerin Michelle Altschul, ob die Kinder das Auto bemalen dürften, und sie war begeistert. Am Montagmorgen versammelten sich die Kindergartenkinder vor dem Auto und konnten es kaum erwarten, mit dem Malen zu beginnen.

Michelle Altschul und ihre Kollegen halfen den Kindern, Farbe auf ihre Hände aufzutragen, die sie dann voller Freude auf Türen, Kofferraum und Motorhaube drückten. Aus dem silberfarbenen Citroën entstand im Handumdrehen ein farbenfrohes Kunstwerk. Bäbler beobachtete die Kinder mit einem Lächeln, während sie die Beulen und Kratzer mit ihren bunten Händenabdrücken bedeckten. Er erzählte, dass eine der Beulen von seiner Enkelin während einer Fahrstunde verursacht wurde.

Die Kinder durften sogar auf das Dach klettern, um auch diese Fläche zu bemalen. Bäbler betonte, dass es ihm egal sei, wie bunt das Auto wird – je bunter, desto besser. Noch ein paar Wochen wird Bäbler mit seinem neu gestalteten Citroën durch das Freiamt fahren, bevor er ihn abmeldet. Ein neues Auto wird folgen, denn Stillstand ist für den aktiven Büttiker keine Option.

Er hat vor zwei Jahren eine eigene Firma gegründet und möchte auch weiterhin tätig sein. Die Geschichte von Hansjörg Bäbler und seinem Auto ist ein Beispiel für Kreativität, Großzügigkeit und die Freude am Teilen. Neben dieser Geschichte wurden auch weitere lokale Ereignisse berichtet: Schülerinnen und Schüler in Waltenschwil überraschten Menschen an der Haustür mit einer Aktion, bei der sie Alltagshelden ehrten.

Die strategische Führung der Elektra Büttikon wurde an die IBW übertragen, was in der Bevölkerung nicht überall auf ungeteilte Zustimmung stieß. Und das 200 Jahre alte Schulhaus Büttikon, das heute als Kindergarten dient, wurde aufgrund eines Brandes erbaut und birgt viele historische Geschichten





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