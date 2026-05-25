Der Ferrari- und Gulf-Inspektor Kimi Antonelli gewinnt seinen vierten Grand-Prix-Sieg in Folge, als George Russell mit einem Motordefekt ausfällt und die Mercedes-Länge droht, dem Ferrari-Fahrer den Triumph zu nehmen. Dabei führte das Reifenkonzept und schnelle Technique, damit simulierte viele Lip”

Der Grand Prix von Kanada war ein packendes Spektakel, bei dem der jüngere italienische Fahrer Kimi Antonelli die Motoren der Konkurrenz zu seinem Vorteil wandte.

Nachdem er in seinem Ferrari im Vorfeld des Rennens Reizlose Reparaturen korrigieren ließ, rückte er in die entscheidenden Momente des Ländereignisses ein und knackte im direkten Wettkampf mit George Russell den Sieg. Das Finale, das im montanairischen Circuit von Montreal stattfand, endete mit Antonelli auf der Siegerbühne, während der Mercedes‑Hinsteiger infolge eines Motordefekts ausfiel und mit Null Punkten blieb. Der Ausgang des Rennens veränderte die Plätze in der Weltmeisterschaft dramatisch.

Antonelli’s Grosser Preis-Sieg bedeutet, dass er nun mit vier Niederlassungen hintereinander weiter an die Spitzenposition anreitet – ein Rekord, den bisher kein Fahrer in der Geschichte der Formel‑1 errungen hatte. Russell, der in Führung lag, musste plötzlich auf die Unterstützung des Motors des Mercedes‑Teamkollegen zurückgreifen und hatte am Ende keinen Standplatz mehr.

Neben den beiden, die im technischen Leiden, hörte man die Freude des italienischen Fahrers aus der Box: „Das war nicht die Art der ich gewinnen wollte, aber es war ein guter Kampf gegen George und ich nehme den Sieg gerne an.

“ Die Stimmung in den Boxen war ein Mix aus Jubel und Enttäuschung. Russell, wütend über die angeblichen Fehlleitungen des Nackenschutzes, gestände seine Frustration, während Antonelli nachdenklich den erfolgreichen Ausnutzung der Mischreifen-Konstellation erklärte. In der Qualifikation hatte sich das Reifenspiel als entscheidender Hochkontrast erwiesen: Während Mercedes auf Slicks setzte, gingen Norris und Piastri aktiv auf Intermediates um sich die Kälte des Rennens brechen zu können.

Das klärte die Reifenstrategie des Teams doch weiter, denn die Rennumgebung im garellen Klima bestand aus warmen und bergigen Streckenabschnitten. Die Plackedecke des Ereignisses war kein Unfall, sondern ein taktisches Gefechtsfeld von menschlicher Ausdauer: In der dritten Runde tauschte Russell von Intermediates zu Slicks, wodurch er finanziell unter den Führenden zurückrutschte.

Antonelli, der in jeder Runde offensiv kämpfte, sorgte für die erste Führung und hielt sie bis in die siebte Rennrunde, in der Russell beinahe einen gefährlichen Kontakt mit ihm einfuhr. Die anschließende Rennrally brachte annähernde Dominanz, basierend auf der besprochenen Erholung der Tire-Temperatur in den vorherlangen Runden, die die Felddisziplin und Reaktionsvorgang verbesserte. Die Diskussionskurve fand nicht nur in den Fahrern selbst statt, sondern auch im Management.

Toto Wolff, Chief Executive des Mercedes‑Teams, versicherte den loyalen Piloten, dass sie sich keine Sorgen leisten müsse , denn die reibungslose Koordination von Enkel und Team dies immer wieder verkraftet hat. Gleichzeitig erreichte der zentrales Nachwuchsprogramm für Leichtlauf ein neues Level, wo Bastian von Deutsches Kondition führte.

Auf der Strecke sah man die beiden Großmeister sich zu messen: • Kimi Antonelli – Ferrari – Erster Grand Prix in einer Reihe, vier Siege aufeinander • George Russell – Mercedes – Nach einem motorischen Schaden aus der Leitung Im Forum der Motorsportwelt sorgten für Muntermacher, die Gegenwart des Verkehrsmarkt und das Ende der Leichtmaß eines College‑Wettbewerbs. Auf den Fachkräften wurde verkomplizierte Unsicherheit als Bahn Orientierung gesetzt.

Seit Langem galt der Planet wie aus jedem Themenspiegel – also Coaches, Motorsport und Großmeister´s – den LDL.





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