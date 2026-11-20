Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli prognostiziert ein Jo-Jo-Rennen beim Nachtrennen in Las Vegas. Kalte Temperaturen und lange Geraden stellen alle Piloten vor enorme Herausforderungen.

Die Formel 1 gastiert dieses Wochenende zum drittletzten Rennen der Saison in Las Vegas. Der Highspeed-Kurs auf dem Casino-Strip bringt ein Phänomen zurück, das von den Fahrern als unbeliebt gilt. Kimi Antonelli, der neue Weltmeister der Formel 1, prognostiziert ein Jo-Jo-Rennen in der Wüste von Nevada.

Startzeit und Zeitverschiebung für Schweizer Fans

Schweizer Fans müssen für das Event am Sonntagmorgen besonders früh aufstehen. Bereits um 5.00 Uhr Schweizer Zeit gehen die Startampeln aus. Vor Ort wird das Rennen um 20 Uhr am Samstagabend gestartet. Diese Verschiebung ergibt aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und der Wüste von Nevada eine frühmorgendliche Startzeit in der Schweiz.

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Kalte Temperaturen bereiten Piloten Kopfzerbrechen

Für die Formel 1 ist Las Vegas nicht nur durch den ungewohnten Zeitplan eine Herausforderung. Das Nachtrennen ist auch durch extreme Wetterbedingungen gekennzeichnet. Für dieses Wochenende sind auf dem Strip Temperaturen um die vier Grad Celsius prognostiziert. Diese Kälte bereitet dem neuen Weltmeister aber Kopfzerbrechen. Es ist nicht einfach, wird es für alle knifflig, wenn es so kalt ist. Man braucht überall so viel Geschwindigkeit wie möglich, um die Temperatur hochzukriegen.

Lange Geraden begünstigen den Jo-Jo-Effekt

Knifflig ist aber auch das Streckenprofil, denn der Spektakel-Kurs auf der Casino-Meile bietet vor allem Hochgeschwindigkeits-Passagen. Auf den langen Geraden sind Windschatten-Duelle vorprogrammiert. Überholmanöver sind auf dieser Strecke praktisch garantiert. Der frischgebackene Weltmeister Kimi Antonelli warnt aber vor dem in der Formel 1 zu Saisonbeginn bereits erlebten Jo-Jo-Effekt.

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Antonelli analysiert Taktik und Streckenführung

Wir können ein Jo-Jo-Rennen erwarten, weil es so viele lange Geraden gibt. Das schafft viele verschiedene Möglichkeiten, die Batterie-Leistung unterschiedlich einzusetzen, so der Italiener. Antonelli gibt auch zu, dass er kein Fan des Strip-Kurses in der Wüste ist. Die Streckenführung ist nicht die beste, das will ich nicht leugnen. Wegen der langen Gegengeraden ist es auch keine einfache Strecke.

Chancen für Überholmanöver trotz schwieriger Bedingungen

Doch Antonelli betont, dass die Schwierigkeiten für alle Piloten gleich sind. Aber das gilt für alle, und es schafft an den unterschiedlichsten Stellen Überhol-Möglichkeiten. Die Kombination aus nächtlicher Kälte und extrem schnellen Geraden macht das Rennen in Las Vegas zu einer besonderen tactischen Herausforderung für alle Teams im Feld. Die Temperaturen und die langen Geraden werden entscheiden, wer die Batterie-Leistung am besten managt.