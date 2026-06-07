Kim Yo-jongs klare Absage: Nordkoreas Atomstatus ist unumkehrbare Realität

Kim Yo-jong erklärt, dass Nordkoreas nuklearer Status nicht verhandelbar sei, nur Stunden vor dem ersten Besuch des chinesischen Präsidenten seit 2019. Die Aussage steht im Gegensatz zu US‑Angeboten für Gespräche ohne Vorbedingungen und wirft ein neues Licht auf die Dynamik zwischen Pjöngjang, Beijing und Washington.

Kim Yo-jong, die 38-jährige Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, hat in einer Ansprache über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärt, dass Nordkoreas Status als Atomwaffen staat eine unumkehrbare Realität sei.

Unabhängig davon, ob andere Staaten diese Tatsache anerkennen oder nicht, sei die nukleare Aufrüstung des Landes fest verankert. Sie forderte gleichzeitig feindliche Kräfte auf, ihre "Tagträume von einer Denuklearisierung" sofort aufzugeben. Mit diesen Worten setzte sie ein klares Signal, dass diplomatische Bemühungen zur Abrüstung in den kommenden Monaten nicht weiter verfolgt werden würden. Die Äußerungen kamen nur wenige Stunden vor dem angekündigten Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der am Montag erstmals seit 2019 wieder nach Pjöngjang reisen wird.

Xi's Besuch wird als wichtiges Signal für die Beziehungen zwischen den beiden Staaten gewertet, die seit dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 enge militärische und politische Bande pflegen. China ist nach wie vor Nordkoreas einziger formeller Bündnispartner, gestützt auf einen gegenseitigen Beistandsvertrag, der beide Länder in Zeiten äußerer Bedrohungen zusammenschließen soll.

Die Erklärung von Kim Yo-jong steht in starkem Kontrast zu den jüngsten Äußerungen des US-Außenministeriums, das in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap betonte, dass Washington weiterhin offen für Gespräche mit Nordkorea sei - und zwar ohne Vorbedingungen. Gleichzeitig bekräftigte das US‑Departement sein langfristiges Ziel einer vollständigen Denuklearisierung des autokratischen Staates. Während die USA also auf Dialog und schrittweise Abrüstung setzen, legt die nordkoreanische Führung nun offiziell fest, dass ihr Atomprogramm nicht mehr verhandelbar sei.

Dieses Spannungsfeld zwischen den beiden Großmächten verdeutlicht die wachsende Komplexität der Sicherheitslage in Ostasien, in der neben den USA und Südkorea auch China und Russland eine entscheidende Rolle spielen. Nordkorea befindet sich seit etwa zwei Jahrzehnten unter umfassenden UN‑Sanktionen, die im Zuge seines Atom- und Raketenprogramms verhängt wurden. In den letzten Monaten haben China und Russland im Sicherheitsrat wiederholt versucht, weitere Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang zu blockieren.

Sie verhinderten zudem die Verlängerung des Mandats eines UN‑Expertengremiums, das die Einhaltung der Sanktionen überwachen soll. Damit signalisieren beide Länder, dass sie trotz internationaler Kritik weiterhin die strategische Partnerschaft mit Nordkorea unterstützen wollen. Die bevorstehende Begegnung zwischen Xi Jinping und Kim Jong-un könnte daher nicht nur die bilateralen Beziehungen stärken, sondern auch ein Signal an Washington und Seoul senden, dass ein gemeinsames Vorgehen gegen die internationale Gemeinschaft möglich ist.

Die Entscheidung, den atomaren Status als "unabdingbare" Realität zu deklarieren, könnte die Verhandlungsbasis für zukünftige Gespräche erheblich erschweren und die Spannungen in der Region weiter anheizen





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