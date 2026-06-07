Kim Yo‑jong erklärt Nordkoreas Atomstatus zur "unumkehrbaren Realität" - Kurz vor Chinas Staatsbesuch

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong‑un, Kim Yo‑jong, betont, dass das Atomprogramm unverrückbar sei, während China kurz darauf seinen ersten Staatsbesuch seit 2019 plant. Die Erklärung stellt diplomatische Bemühungen zur Denuklearisierung in Frage.

Kim Yo-jong, die 38‑jährige Schwester des nordkoreanischen Oberbefehlshabers, hat in einer Erklärung über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA betont, dass das Atomprogramm ihres Landes eine unverrückbare Realität darstelle.

Sie bezeichnete Nordkoreas Status als Nuklearwaffenstaat als "unumkehrbare Realität", die unabhängig davon bestünde, ob andere Staaten sie anerkennen oder nicht. Damit sendete sie ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft, dass jede Forderung nach einer vollständigen Denuklearisierung auf harte Stücke stoßen werde. Sie kritisierte zudem die sogenannten "Tagträume" feindlicher Kräfte, die ihrer Ansicht nach unverhältnismäßige Hoffnungen auf eine baldige Aufgabe des nuklearen Abschreckungsvermögens hegten.

Diese Äußerungen fielen nur wenige Stunden vor dem angekündigten Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der am kommenden Montag erstmals seit 2019 wieder nach Pjöngjang reisen wird. Der Besuch wird von beiden Seiten als wichtiger Meilenstein im bilateralen Verhältnis gewertet, das auf einem gegenseitigen Beistandsvertrag basiert und historisch bis zum gemeinschaftlichen Kampf im Koreakrieg (1950‑1953) zurückreicht.

Währenddessen bleibt die Frage, inwieweit China unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft bereit ist, die bislang unverrückbare Unterstützung für Nordkorea beizubehalten, insbesondere angesichts der wiederholten Versuche der Vereinten Nationen, das Land durch Sanktionen zu zwingen, sein Atom- und Raketenprogramm einzuschränken. In den letzten zwei Jahrzehnten ist Nordkorea immer wieder Ziel von UN‑Sanktionen geworden, die wegen des fortgesetzten Ausbaus seiner nuklearen Fähigkeiten und ballistischen Raketentechnologie verhängt wurden.

China und Russland blockierten kürzlich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen weitere Strafmaßnahmen, die darauf abgezielt waren, den Druck auf Pjöngjang zu erhöhen. Darüber hinaus verhinderten sie die Verlängerung des Mandats eines UN‑Expertengremiums, das die Umsetzung der Sanktionen überwacht. Diese Entwicklungen zeigen, dass die geopolitischen Allianzen in Ostasien nach wie vor komplex und vielschichtig sind.

Während die USA kürzlich über die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap erklärten, dass sie zu einem Dialog mit Nordkorea bereit seien - und zwar ohne Vorbedingungen - bleibt ihr langfristiges Ziel die vollständige Denuklarisierung der koreanischen Halbinsel. Der jüngste Kommentar von Kim Yo‑jong wirft jedoch ein grelles Schlaglicht auf die Diskrepanz zwischen den diplomatischen Bemühungen Washingtons und dem entschlossenen Kurs Pjöngjangs.

Das nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Jong‑un hat bislang keine öffentlichen Äußerungen zu dem bevorstehenden Besuch gemacht, doch die klare Botschaft seiner Schwester lässt darauf schließen, dass jede Verhandlung über den Verzicht auf die Atomwaffen als Illusion abgetan wird. Die bevorstehende Reise Xi Jinpings könnte somit nicht nur ein Zeichen der Bestärkung für das Regime in Pjöngjang sein, sondern auch ein weiteres Indiz dafür, dass Chinas strategische Interessen in der Region weiterhin stark mit denen Nordkoreas verwoben sind.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob das rhetorische Festhalten an einer "unumkehrbaren Realität" zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führt oder ob doch ein neuer diplomatischer Ansatz gefunden werden kann, der die Sicherheitsbedenken aller Beteiligten berücksichtigt





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