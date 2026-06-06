Kim de l'Horizon triumphiert bei den Mülheimer Theatertagen

Der nonbinäre Kulturschaffende Kim de l'Horizon aus der Schweiz hat bei den 51. Mülheimer Theatertagen einen doppelten Erfolg gefeiert. Das Stück 'Die kleinen Meerjungfraun' wurde mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet und sicherte sich den Publikumspreis.

Die 51. Mülheimer Theatertage waren für Kim de l'Horizon ein voller Erfolg. Der aus der Schweiz stammende nonbinäre Kultur schaffende wurde für das Stück 'Die kleinen Meerjungfraun' mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet und sicherte sich den Publikumspreis .

Das Stück, das unter der Regie von Alia Luque uraufgeführt wurde, erzählt eine Geschichte über Sehnsucht und die Überwindung von Differenzen. Die fünfköpfige Jury würdigte das 'sprudelnde, dichte und humorvolle Sprachspiel' von Kim de l'Horizon und lobte den sehr theatralen Text, der einen utopischen Raum öffne. Der Preis ist mit 15'000 Euro dotiert. Kim de l'Horizon ging jedoch nur knapp siegreich hervor, denn zwei der fünf Jurystimmen gingen an 'Aufzeichnungen aus einem weissen Zimmer' von Anna Behringer.

Kim de l'Horizon hatte zuvor mit dem Debütroman 'Blutbuch' für großes Aufsehen gesorgt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Das Werk wurde mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt und gewann 2022 unter anderem den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. In Mühlheim war Kim de l'Horizon erstmals vertreten





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