KI-Wende lässt Aktie von Allbirds explodieren: Von Sneakers zu GPUaaS

Der US-Sneakershersteller Allbirds kündigt einen strategischen Schwenk zur KI-Computing-Infrastruktur an und erlebt einen Aktienkursanstieg von über 580 Prozent. Experten warnen vor Marktüberhitzung, während Privatanleger auf den KI-Hype aufspringen.

Nur wenige Tage vor der drohenden endgültigen Schließung hat der US-Sneakershersteller Allbirds einen radikalen Strategiewechsel angekündigt: Das Unternehmen will sich künftig auf KI-Computing-Infrastruktur konzentrieren. Diese Ankündigung löste eine beispiellose Reaktion am Aktienmarkt aus, die den Kurs der Allbirds -Aktie bis zum Ende des Handelstages am Mittwoch um beeindruckende 582 Prozent in die Höhe schnellen ließ.

Diese extreme Kursbewegung spiegelt die anhaltende und intensive Spekulationswelle rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wider, die zu einem regelrechten Ansturm auf Unternehmen führt, die als potenzielle Profiteure gelten, während andere als Verlierer abgeschrieben werden. Allbirds, das sich zukünftig in NewBird AI umbenennen will und einst im Zenit seines Erfolgs mit einem Wert von über 4 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, ist bei weitem nicht das erste finanziell angeschlagene Unternehmen, das versucht, durch das Aufgreifen eines aktuellen Trends wie KI eine zweite Chance zu erhalten. Historisch gesehen gab es bereits während der Dotcom-Blase zahlreiche Beispiele für Unternehmen, die ihre Namen änderten, um von der Euphorie zu profitieren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Long Island Iced Tea, das sich in den Anfangstagen des Krypto-Booms in Long Blockchain umbenannte und damit auf den damals aufkommenden Blockchain-Hype aufsprang. Auch aktuell lassen sich ähnliche Muster beobachten: Der angeschlagene Miner-Spezialist Iris Energy setzt nun verstärkt auf KI, und im Februar dieses Jahres erlebte die Aktie eines kleinen ehemaligen Karaoke-Unternehmens einen rasanten Anstieg, nachdem es ein KI-Tool für Speditionslösungen angepriesen hatte. Experten wie Matt Maley, Chef-Marktstratege bei Miller Tabak, warnen, dass Entwicklungen wie diese ein klares Indiz für eine Überhitzung des Marktes sind. Er räumt ein, dass die Kursrallye von Allbirds angesichts der aktuellen KI-Euphorie nicht überraschend sei, mahnt aber dennoch zur Vorsicht. "Aber es ist dennoch etwas, das Anlegern zu denken geben sollte", so Maley. Investoren neigen jedoch oft dazu, solche Warnungen angesichts der Hoffnung auf schnelle und unerklärliche Gewinne beiseitezuschieben. Sie spekulieren darauf, dass andere Anleger nachziehen und die Kurse weiter treiben werden. Dieses Phänomen erinnert stark an den Trend zu sogenannten Meme-Aktien, der seit der Pandemie in verschiedenen Marktsegmenten immer wieder auflebt. Roundhill Investments, ein Anbieter eines ETF, der auf solche spekulativen Bewegungen abzielt, war zu Beginn des Handelstages tatsächlich ein Käufer von Allbirds-Aktien. "Ein Schuhunternehmen, das sich als Anbieter von KI-Computing-Infrastruktur neu positioniert, ist genau die Art von Narrativwechsel, die die Begeisterung der Privatanleger entfacht", erklärt Dave Mazza, Chief Executive Officer bei Roundhill. "Der Anstieg der Privatanlegerstimmung, gepaart mit einem starken Anstieg des Handelsvolumens und erhöhter Volatilität rund um Allbirds nach dessen KI-Neuausrichtung, sind genau die Signale, die der MEME-ETF in Echtzeit erfassen soll." Um seinen neuen Geschäftsplan zu finanzieren, plant Allbirds den Verkauf von Schuldtiteln im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar, die in Aktien umgewandelt werden können. Diese Mittel sollen für den Kauf von Computerausrüstung und die Umsetzung einer ambitionierten Vision verwendet werden: ein vollständig integrierter Anbieter von GPU-as-a-Service (GPUaaS) und KI-nativen Cloud-Lösungen zu werden. Das Unternehmen selbst gab auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme keine Auskunft. Zuvor hatte Allbirds bereits zugestimmt, alle seine Vermögenswerte und sein geistiges Eigentum für rund 39 Millionen US-Dollar an die American Exchange Group zu veräußern. Gescheiterte börsennotierte Unternehmen nutzen ihre bestehenden Börsennotierungen manchmal, um neue Konzepte oder Unternehmen direkt an den Markt zu bringen, da ein eigener Börsengang mit hohem Aufwand verbunden ist. "Die Börsennotierung ist ein Vermögenswert", bestätigt Jay Ritter, Finanzprofessor an der University of Florida. "Im Laufe der Jahre haben wir Reverse Mergers gesehen, von denen die meisten eine eher negative Konnotation hatten, da es sich bei den meisten Unternehmen, die über einen Reverse Merger an die Börse gegangen sind, um minderwertige Unternehmen handelte und die Anleger am öffentlichen Markt nicht besonders gut abgeschnitten haben." Obwohl es keine offensichtliche Verbindung zwischen der traditionellen Schuhherstellung und hochmoderner Informatik gibt, erlebte Allbirds einen beispiellosen Kursanstieg. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mit seinen umweltfreundlichen Schuhen, die einst besonders im Silicon Valley beliebt waren, den Zeitgeist getroffen. Sein Börsendebüt feierte Allbirds im Jahr 2021, einer Zeit, in der extrem niedrige Zinssätze spekulative Aktien aller Art in die Höhe trieben. Seitdem erlebte das Unternehmen jedoch jedes Jahr einen deutlichen Kursverfall. Am Dienstag lag der Marktwert von Allbirds noch bei etwa 22 Millionen Dollar. Der jüngste Kursanstieg hat zwar einen Teil dieser Verluste wettgemacht, doch lag der Wert bei Börsenschluss am Mittwoch bei immer noch beeindruckenden 150 Millionen Dollar





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