KI-Trainer revolutionieren die Finanzbranche: Von der Wettbewerbsvorteil zur Notwendigkeit

Zwei ehemalige Fondsmanager bieten Banken und Investmenthäusern teure Schulungen an, um generelle KI-Modelle wie ChatGPT und Claude effektiv für Finanzanalysen zu nutzen. Trotz des hohen Einsatzes fehlt es in vielen Instituten an qualifiediertem Personal, um die Technologie voll auszuschöpfen.

An einem Nachmittag im März sprachen die beiden gefragten Trainer aus der Finanzbranche vor Mitarbeitern eines Venture-Capital-Fonds in New York. Der 31-jährige Dave Wang zeigte, wie sich Gemini, das KI-Modell von Google, zur Analyse von Pitch-Videos von Gründern einsetzen lässt.

Er demonstrierte zudem, wie eine Webanwendung mit Verhaltensanalyse-Methoden des FBI dabei helfen kann, Transkripte mit visuellen Signalen wie Körpersprache und Mimik abzugleichen, um potenzielle Warnsignale zu erkennen. Der 30-jährige Felipe Sinisterra erklärte anschließend, wie sich Transkripte von Analystenkonferenzen mit ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic durchsuchen lassen, um besonders marktbewegende Aussagen zu identifizieren. Die Software führte Stimmungsanalysen durch und übersetzte die gesprochenen Aussagen des Managements in numerische Tabellenwerte zur Prognose künftiger Finanzdaten.

Die Teilnehmer sahen, wie KI einige der arbeitsintensivsten Teile ihrer Tätigkeit effizienter machen kann. Die Rechnung für den Tag belief sich auf 25'000 Dollar.

Zudem sind die beiden für zwei Monate ausgebucht.

"Was derzeit geschieht, ist, dass die Menschen KI als Quelle für Wettbewerbsvorteile und als Mittel zur Offensive betrachten", sagte Sinisterra. "In Zukunft werden die Menschen sie als Notwendigkeit betrachten. " Führungskräfte, die bereit sind, hohe Summen auszugeben, um die Technologie über einfache Aufgaben hinaus einzusetzen, experimentieren selbst mit KI-Werkzeugen und erhöhen damit den Druck, die Technologie auf allen Ebenen zu verankern.

Sinisterra und Wang, ehemalige Fondsmanager von Bridgewater Associates, haben mit Wall Street Prompt ein Unternehmen gegründet, das Banken und Investmentfonds bei der Einführung von generativer KI berät. Nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Personen nutzten sie unter anderem Morgan Stanley und Bank of America für Veranstaltungen mit externen Fondskunden. Wall Street Prompt, das an Vertraulichkeitsvereinbarungen gebunden ist, lehnte eine Bestätigung der Kundenliste ab. Auch T. Rowe Price, eine der größten US-Investmentgesellschaften, soll zu den Kunden gehören.

Als ChatGPT 2022 eingeführt wurde, beschränkten große internationale Banken den Zugriff auf den Chatbot in ihren internen Netzwerken aus Sorge vor Sicherheitslücken. Inzwischen arbeiten viele Finanzinstitute daran, die Technologie sicher in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren. Die Bank of America arbeitet beispielsweise mit Anthropic an der Entwicklung von KI-Agenten. Bank of America erklärt, die 18.000 Entwickler des Unternehmens seien durch den Einsatz von KI um 20% bis 25% produktiver geworden.

Dennoch fehlt vielen Bankern die Ausbildung, um KI-Werkzeuge effektiv einzusetzen. Andere arbeiten weiterhin mit veralteten Modellen. Diese Diskrepanz hat einen Bedarf an Trainern geschaffen, die das Potenzial solcher KI-Systeme ausschöpfen können.

"Die größte Herausforderung innerhalb einer großen Bank ist nicht die Technologie, sondern die Menschen", sagte Jake Bridge, Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum bei der britischen Personalvermittlung Morgan McKinley. "Die Bandbreite reicht von Technikverweigerern bis zu extremen KI-Anwendern. Die größte Herausforderung für eine Bank besteht darin, beide Gruppen gleichermaßen abzuholen.





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