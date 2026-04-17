KI revolutioniert das Variantenmanagement: Aras präsentiert "Variant BOM Agent" auf der Hannover Messe

Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert Aras gemeinsam mit Microsoft und SICK AG einen KI-Agenten zur automatisierten Steuerung komplexer Produktvarianten. Der "Variant BOM Agent" analysiert Stücklisten, identifiziert modulare Komponenten und schlägt standardisierte Varianten vor, was die Personalisierung von Produkten erheblich vereinfacht und beschleunigt, ohne bestehende PLM- oder ERP-Systeme zu verändern. Die Lösung basiert auf Microsoft Foundry und nutzt eine KI-Serviceschicht auf Unternehmensebene.

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Wege für die effiziente Steuerung komplexer Produktvarianten, selbst in großem Maßstab. Auf der diesjährigen Hannover Messe , der weltweit wichtigsten Plattform für industrielle Transformation, präsentiert Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für das Product Lifecycle Management (PLM), einen produktionsreifen KI-Agenten für das industrielle Variantenmanagement . Dieser wird am Stand von Microsoft vorgestellt.

Der neuartige 'Variant BOM Agent' von Aras automatisiert die systematische Modularisierung von Produkten über gesamte Produktfamilien hinweg. Gemeinsam mit der SICK AG, einem weltweit führenden Anbieter von sensorbasierten Anwendungen für den industriellen Sektor, wird auf der Industriemesse die Funktionsweise dieser innovativen Lösung demonstriert.

Aras InnovatorAI bildet dabei die KI-Serviceschicht auf Unternehmensebene, die für regelbasierte Steuerungsaufgaben zuständig ist. Diese Technologie ermöglicht es Herstellern, Workflows mit autonomen KI-Agenten entlang des digitalen Produktdatenflusses, dem sogenannten Digital Thread, zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten.

Die zugrundeliegende Plattform basiert auf Microsoft Foundry. Diese schafft eine skalierbare und robuste Grundlage für den Einsatz von generativer und agentischer KI in komplexen Engineering-Umgebungen.

Durch die Transformation fragmentierter Daten in eine KI-native zentrale Produktdatenbasis wird ein neues Level der Datenintegration und -nutzung erreicht.

Der 'Variant BOM Agent' analysiert dabei akribisch bestehende Stücklisten (Bills of Materials – BOMs). Er identifiziert automatisch modulare Komponenten, die für die Wiederverwendung optimiert sind, und schlägt standardisierte Varianten vor, die sich über verschiedene Produktfamilien und Märkte hinweg einsetzen lassen.

Ein wesentlicher Vorteil für Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Möglichkeit, intuitiv über natürliche Sprache mit dem System zu interagieren. Sie können von der KI generierte Abhängigkeitsregeln überprüfen und die Variantenstrukturen schrittweise verfeinern. Dieser Ansatz ermöglicht eine hochgradige Configure-to-Order-Personalisierung, ohne dass bestehende PLM- oder ERP-Systeme verändert werden müssen. Dies reduziert Implementierungsaufwand und Kosten erheblich.

Darüber hinaus fördert Aras InnovatorAI die Zusammenarbeit, indem es Kunden, Partnern und Drittanbietern ermöglicht, eigene Agenten auf derselben Infrastruktur zu entwickeln und zu betreiben, was zu einem offenen und interoperablen Ökosystem beiträgt.

Die praktische Anwendung der neuen Lösung wird eindrucksvoll vom weltweit tätigen Sensorhersteller SICK auf der Hannover Messe gezeigt. Marcellus Menges, Vice President Global R&D der SICK AG, unterstreicht die Bedeutung dieser Entwicklung: 'Mit wachsender Produktvielfalt steigen auch Komplexität und Kosten im Variantenmanagement. Die KI-gestützte PLM-Lösung von Aras analysiert automatisch Abhängigkeiten, erkennt Konflikte frühzeitig und schafft Transparenz über alle Konfigurationen. So können wir große Datenmengen schneller verarbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen – Risiken reduzieren, die Markteinführung beschleunigen und unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken.'

Diese Aussage verdeutlicht das Potenzial der Technologie, operative Effizienz zu steigern und strategische Vorteile zu erzielen.

Rob McAveney, CTO von Aras, betont die Vision hinter der Präsentation: 'Was wir auf der Hannover Messe zeigen, ist eine praxisnahe Anwendung von KI entlang des Digital Thread. Durch die Kombination von InnovatorAI mit Microsoft Foundry auf Basis von Azure können Hersteller über isolierte KI-Experimente hinausgehen und skalierbare Transformation erreichen – Innovation beschleunigen, Lifecycle-Kosten senken und qualitativ hochwertigere Produktvarianten bereitstellen.'

Diese strategische Partnerschaft mit Microsoft und die Nutzung von Azure-Services ermöglichen es Aras, eine leistungsstarke und skalierbare Plattform anzubieten, die den Anforderungen moderner industrieller Unternehmen gerecht wird.

Die Hannover Messe, die vom 20. bis 24. April 2026 stattfindet und rund 3.500 Aussteller sowie mehr als 120.000 erwartete Besucher zählt, gilt als die weltweit wichtigste Plattform für industrielle Transformation. Aras ist in diesem Rahmen als Teil der 'Redefine Product Lifecycle Intelligence Neighborhood' am Stand G06 in Halle 17 präsent.

Diese Messe bietet eine ideale Gelegenheit, sich aus erster Hand über die neuesten Entwicklungen im Bereich der digitalen Transformation und des Product Lifecycle Managements zu informieren.

Aras, mit seiner Digital-Thread-Plattform für PLM und Engineering-KI, die auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur basiert, ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg.

Diese umfassende Herangehensweise adressiert die wachsenden Herausforderungen der modernen Produktentwicklung und -fertigung.

Die jüngsten Ankündigungen von Aras, wie der Beitritt zur 'Alliance for OpenUSD' zur Förderung interoperabler Digital Twins und die erweiterte Cloud-Strategie für flexible Bereitstellungsmodelle und beschleunigten KI-Zugang, unterstreichen die zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens und sein Engagement für Innovation in der digitalen Produktentwicklung





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Künstliche Intelligenz Variantenmanagement Produktdatenmanagement (PLM) Hannover Messe Digitale Transformation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mittelthurgau präsentiert erstaunliche Vielfalt auf dem DouroWeinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau präsentiert die Flussreisen Douro '26. Start und Ziel der Routen auf dem mäandernden Flusslauf ist die quirlige Hafenstadt...

Read more »

ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone: Revolutionäre Bodenreinigung für ein makelloses ZuhauseDer neue Saug- und Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone von ECOVACS setzt neue Maßstäbe in der automatisierten Bodenreinigung. Mit innovativen Technologien wie OmniCyclone und BLAST-Technologie bewältigt er mühelos hartnäckige Verschmutzungen und reduziert den Pflegeaufwand erheblich. Die intelligente Station automatisiert Wartungsarbeiten und sorgt für bis zu 48 Tage Betrieb ohne manuelles Eingreifen. Ein KI-Agent plant und steuert die Reinigung individuell und passt sich den Bedürfnissen des Haushalts an, inklusive Berücksichtigung von Haustierbereichen.

Read more »

Libanon-Posts auf X: Warum die SVP die Diplomatie des EDA scharf kritisiertDas EDA schloss sich auf X einem Joint Statement zum Libanon an – ohne Absprache mit dem Bundesrat, findet die SVP. Das EDA widerspricht und verweist auf die Neutralität der Schweiz.

Read more »

Schweizer Eishockey-Nati verliert erstes Spiel unter Jan CadieuxDas Schweizer Eishockey-Nationalteam verliert bei der Premiere von Jan Cadieux als Cheftrainer das erste Vorbereitungsspiel auf die Heim-WM in der Slowakei 1:3.

Read more »

DeepL revolutioniert Sprachkommunikation mit Echtzeit-Übersetzung und KI-AgentDeepL erweitert sein Angebot um Sprachübersetzung in Echtzeit und einen KI-Agenten zur Unterstützung von Workflows. Die neuen Voice-to-Voice-Lösungen erleichtern Gespräche über Sprachgrenzen hinweg für Meetings, persönliche Kommunikation und eigene Anwendungen. Bis zu 40 Sprachen werden unterstützt, darunter alle EU-Amtssprachen. Parallel dazu wird das Kernprodukt zu einer umfassenderen Übersetzungsplattform für Unternehmen ausgebaut.

Read more »