KI-Revolution: Wohlstandsversprechen oder drohende Krise?

Die KI-Revolution könnte Wohlstand bringen, doch die Realität für Industrie- und Entwicklungsländer sieht anders aus. Experten warnen vor steigenden Defiziten, Arbeitslosigkeit und mangelnder Regulierung. Die Hoffnung auf sinkende Haushaltsdefizite durch KI könnte zu optimistisch sein.

Künstliche Intelligenz (KI) verspricht Wohlstand und Effizienz, doch die Realität könnte für Industrie- und Entwicklungsländer ganz anders aussehen. Die Hoffnung, dass KI die Haushaltsdefizite in reichen Ländern durch steigende Steuereinnahmen ausgleichen wird, ist möglicherweise zu optimistisch.

Experten warnen, dass KI den Kapitalanteil am Bruttoinlandprodukt erhöhen, aber gleichzeitig den Arbeitsanteil verringern könnte, was langfristig zu sinkenden Steuereinnahmen führen würde. Ohne gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Steuern auf Kapitaleinkünfte – was angesichts der wachsenden Vermögenskonzentration und Mobilität schwieriger wird – ist es unwahrscheinlich, dass die Steuereinnahmen im gleichen Maße steigen wie das BIP. Selbst wenn die Einnahmen ansteigen, gibt es keine Garantie, dass die politischen Systeme nicht mit noch höheren Ausgaben und Defiziten reagieren werden.

Die Geschichte zeigt, dass Reichtum noch nie ein Hindernis für den finanziellen Zusammenbruch eines Staates war. Der demografische Wandel und der steigende Finanzbedarf für Verteidigungsausgaben verschärfen die Situation zusätzlich. Mit einem alternden Medianwähler werden Systeme, die bereits zugunsten älterer Menschen ausgerichtet sind, noch stärker in diese Richtung tendieren. Eine dringendere Sorge ist der unruhige Übergang zur KI.

Viele fürchten einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit, da Unternehmen Mitarbeiter durch KI ersetzen könnten. Zwar gibt es auch die Hoffnung, dass bestimmte Dienstleistungen weiterhin einen hohen menschlichen Arbeitsanteil erfordern, doch die Geschwindigkeit der KI-Revolution lässt Zweifel daran aufkommen, wie schnell sich die Arbeitskräfte anpassen können. Die KI-Revolution könnte schneller verlaufen als alles, was wir bisher erlebt haben. Ein weiteres, noch schwerwiegenderes Problem ist die mangelnde Regulierung der KI.

Ohne angemessene Kontrollen könnte KI tiefgreifende Probleme verursachen. Die Finanzbranche wird sich erst langsam der Risiken bewusst, dass KI-Tools böswilligen Akteuren helfen könnten, in vermeintlich sichere Systeme einzudringen. Deepfakes im Internet gefährden die politische Stabilität, da niemand mehr den Bildern trauen kann, die er sieht. Die Sicherheitskontrollen der KI-Unternehmen könnten diese Probleme verhindern, doch ohne staatliche Regulierung konzentrieren sich die Entwickler eher auf den Wettbewerb als auf Sicherheit.

Noch bedrohlicher ist der militärische Einsatz von KI, der ohne internationale Abkommen alle Vorteile dieser Technologie zunichtemachen könnte. Drohnen und Roboter, die eigenständig tödliche Entscheidungen treffen, sind bereits eine Realität. Im Schach hat kein Weltmeister mehr eine Chance gegen einen Computer – doch im Krieg könnte dies zu unkontrollierbaren Eskalationen führen





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