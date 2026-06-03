KI-Modelle und Zelltherapie: Neue Wege gegen Sehverlust

Forschende der EPFL entwickeln KI-gestützte Hirnimplantate, um blinden Menschen komplexe visuelle Wahrnehmungen zu ermöglichen. Zusätzlich wird ein vielversprechender Ansatz zur Behandlung altersbedingten Sehverlusts durch Stärkung des zellulären Recyclings in der Netzhaut vorgestellt.

Wissenschaftler an der ETH Lausanne ( EPFL ) haben KI-Modelle entwickelt, die berechnen, wie das Gehirn stimuliert werden muss, um visuelle Wahrnehmungen wie Gesichter oder Gegenstände zu erzeugen.

Ziel ist es, blinden Menschen mit einem Hirnimplantat eines Tages wieder klares Sehen zu ermöglichen. Bisherige Sehprothesen liefern nur eingeschränkte Informationen wie Lichtblitze oder einfache Formen. Das NeuroAI Lab unter Martin Schrimpf arbeitet daran, komplexere Wahrnehmungen zu ermöglichen. Ein in Amsterdam an zwei Affen getestetes KI-Modell zeigte vielversprechende Ergebnisse bei der Vorhersage von Stimulationsmustern, die die visuelle Objekterkennung beeinflussen.

Allerdings konnten die Forschenden lediglich bestehende Wahrnehmungen verändern, nicht von Grund auf neu erzeugen. Der nächste Schritt besteht darin, das Gehirn auch ohne vorheriges visuelles Input gezielt zu stimulieren. Langfristig könnte die Forschung zu leistungsfähigeren Sehprothesen führen und möglicherweise auch für Hörgeräte neue Ansätze bieten. Zusätzlich berichtet die Nachricht über einen vielversprechenden Ansatz der Universität Freiburg zur Bekämpfung altersbedingten Sehverlusts.

Dabei steht die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) im Fokus, bei der sich Abfallstoffe in der Netzhaut anreichern. Ein experimentelles Molekül könnte den natürlichen zellulären Reinigungsmechanismus stärken und so den Abbau dieser Ablagerungen fördern. Die ersten Studien deuten darauf hin, dass dieser Ansatz die progression des altersbedingten Sehverlusts verlangsamen oder sogar verhindern könnte. Die Forschung kombiniert thus zwei bedeutende Bereiche der modernen Medizintechnik und Neurowissenschaften: die Wiederherstellung von Sehfunktionen durch direkte Gehirnstimulation und die Bekämpfung degenerativer Netzhauterkrankungen auf zellulärer Ebene.

Während erstere auf der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Neurotechnologie basiert, konzentriert sich letztere auf die molekularen Mechanismen der Zellgesundheit. Beide Ansätze verfolgen das übergeordnete Ziel, Sehbehinderungen zu lindern oder zu verhindern, und könnten in Zukunft die Lebensqualität vieler Menschen deutlich verbessern. Die EPFL-Forschung nutzt KI, um aus Verhaltensdaten von Affen zu lernen, welche Stimulationsparameter welche visuellen Effekte auslösen. Dies erfordert präzise Aufzeichnungen der neuronalen Aktivität und deren Korrelation mit dem beobachtbaren Verhalten.

Die Modelle versuchen, eine inverse Abbildung vom gewünschten visuellen Erlebnis zum notwendigen Stimulationsmuster im visuellen Cortex zu finden. Dies ist ein komplexes inverses Problem, das mit klassischen Methoden kaum lösbar ist. Die künstliche Intelligenz ermöglicht es hier, aus großen Datenmengen generalisierende Regeln zu extrahieren. Der Test an Affen, die bereits sehen können, dient als Proof of Concept, zeigt aber auch die Grenzen auf.

Die Affen reagierten auf veränderte visuelle Inputs, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass ein komplett neuer visueller Eindruck von Grund auf erzeugt werden kann. Für blinde Menschen wäre es entscheidend, dass das Implantat bei vollständigem Sehverlust noch funktioniert. Hier muss die Forschung zeigen, dass das Gehirn auch ohne任何 visuelle Vorerfahrung die stimulierten Muster als sinnvolle Wahrnehmungen interpretieren kann. Parallel dazu arbeiten die Freiburger Wissenschaftler nicht an Implantaten, sondern an einer medikamentösen Therapie.

AMD führt zu einem schrittweisen Verlust des zentralen Sehfelds durch Degeneration der Makula. Die Ansammlung von Lipofuscin und anderen zellulären Abfallstoffen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die Förderung des zelleigenen Recyclings, etwa durch Aktivierung von Autophagie-Prozessen, könnte diese Ablagerungen reduzieren und die photorezeptor-Zellen erhalten. Ein experimentelles Molekül, das in Zellkulturen und Tiermodellen positive Effekte zeigte, wird nun weiter untersucht.

Beide Forschungslinien sind in frühen Stadien, doch sie zeigen, wie vielfältig die Bemühungen sind, Sehverlust zu bekämpfen. Während die eine auf direkte Gehirn-Computer-Schnittstellen setzt, verfolgt die andere einen biochemischen Ansatz. Zusammengenommen könnten sie ein breiteres Spektrum an Augenerkrankungen abdecken - von erworbenen Blindheiten durch Netzhaut- oder Sehnervenschädigungen bis zu degenerativen Prozessen wie AMD. Die ethischen und technischen Herausforderungen sind beträchtlich.

Ein Hirnimplantat, das komplexe visuelle Eindrücke erzeugt, muss extrem sicher und präzise sein, Fehlfunktionen könnten zu Verwirrung oder sogar Halluzinationen führen. Die Auflösung, die ein solches System erreichen müsste, ist enorm hoch, um brauchbares Sehen zu ermöglichen.

Zudem muss das System über Jahre stabil arbeiten und mit der natürlichen Plastizität des Gehirns interagieren können. Die medikamentöse Therapie muss hingegen langfristige Sicherheit und Wirksamkeit beweisen, da sie möglicherweise lebenslang verabreicht werden müsste. Dennoch sind die Perspektiven vielversprechend genug, um intensive Forschung zu rechtfertigen. Für betroffene Menschen, die derzeit mit sehr begrenzten Hilfsmitteln auskommen müssen, wären Fortschritte in beiden Bereichen eine massive Verbesserung ihrer Lebensführung.

Die Nachricht unterstreicht damit die Bedeutung interdisziplinärer Forschung, die von Grundlagenwissenschaften bis zu angewandter klinischer Entwicklung reicht. Die EPFL profiliert sich mit dem NeuroAI Lab als führend in der KI-gestützten Neurowissenschaft, während die Universität Freiburg mit ihrer Expertise in Zellbiologie und altersbedingten Erkrankungen punkten kann. Die Zusammenarbeit zwischen solchen Instituten könnte in Zukunft beschleunigt werden, um innovative Therapien schneller Patienten zugänglich zu machen.

Insgesamt zeigt die Meldung, dass die Grenze zwischen Regeneration und compensation zunehmend verschwimmt: Man versucht nicht mehr nur, verbliebene Funktionen zu optimieren, sondern completamente neue Sinneseindrücke zu generieren oder den Krankheitsprozess auf zellulärer Ebene zu stoppen. Das ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das jedoch immer konkretere Gestalt annimmt





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