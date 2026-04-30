KI-Milliarden müssen sich auszahlen: Big Tech unter Druck

Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft legen Quartalszahlen vor. Investoren achten nun verstärkt darauf, ob die massiven KI-Investitionen in Umsatz umgemünzt werden können. Die Bewertungsgrundlagen haben sich radikal verschoben.

Der Druck auf die großen Technologieunternehmen ( Big Tech ) wächst erheblich. Entscheidend für den Erfolg ist nun, die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in konkrete Umsätze umzuwandeln.

Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben zwar die Erwartungen der Analysten im ersten Quartal übertroffen, doch die Börse hat in kürzester Zeit ihre Bewertungsgrundlagen geändert. Der Fokus liegt nicht mehr allein auf den Investitionshöhen, sondern auf der Fähigkeit, diese in profitables Wachstum zu übersetzen. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, profitiert besonders von seiner schnellen Reaktion auf die KI-Bedrohung. Der Cloud-Umsatz stieg um beeindruckende 63% auf 20 Milliarden Dollar, und das Cloud-Auftragsbuch hat sich fast verdoppelt.

Auch der Werbeerlös im Suchgeschäft konnte um 19% gesteigert werden, was zeigt, dass KI-Chatbots Google nicht das Geschäft abnehmen. Meta hingegen konnte nicht mithalten, obwohl der Umsatz um 33% auf 56,3 Milliarden Dollar stieg. Höhere Ausgabenprognosen und die fehlende direkte Umwandlung von KI-Investitionen in Umsatz führten zu Verkäufen der Aktien. Microsoft lieferte ebenfalls solide Ergebnisse, mit einem Umsatzanstieg von 18% auf 82,9 Milliarden Dollar und einem Gewinnwachstum von 23% auf 31,8 Milliarden Dollar.

Dennoch fielen die Aktien, da die Guidance für das laufende Quartal weniger stark ausfiel und die Investitionspläne für KI höher liegen als erwartet. Amazon präsentierte das stärkste Ergebnis der vier Unternehmen, mit einem Umsatzanstieg von 17% auf 181,5 Milliarden Dollar und einem Gewinnwachstum von 77% auf 30,3 Milliarden Dollar, unterstützt durch einen Buchgewinn aus einer Beteiligung an Anthropic. Der AWS-Umsatz stieg um 28%, der höchste Wert seit fünfzehn Quartalen. Die Investoren haben ihre Erwartungen deutlich angepasst.

Während sie Anfang der Woche noch davon ausgingen, dass die Big-Tech-Konzerne rund 650 Milliarden Dollar in KI investieren würden, liegt die Schätzung nun bei etwa 725 Milliarden Dollar. Meta und Alphabet haben ihre Investitionspläne bereits erhöht. Die knappe Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten zwingt die Unternehmen zu schnellem Ausbau. Sundar Pichai, CEO von Alphabet, betonte, dass der Cloud-Umsatz noch höher ausgefallen wäre, wenn die Nachfrage vollständig bedient werden könnte.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die reine Ankündigung von Investitionen oder die Präsentation einer KI-Vision nicht mehr ausreicht, um die Investoren zu überzeugen. Es zählt der sichtbare Ertrag. Die Geduld der Investoren ist begrenzt, und die Capex-Welle hat möglicherweise noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Die Fähigkeit, KI-Investitionen in Umsatz umzuwandeln, wird somit zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Tech-Branche





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