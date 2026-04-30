KI-Milliarden müssen sich auszahlen: Big Tech unter Investoren-Lupe

Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft legen Quartalszahlen vor. Investoren achten nun verstärkt darauf, dass die massiven KI-Investitionen in Umsatz umgewandelt werden. Die Bewertung hat sich verschoben.

Der Druck auf Big-Tech-Unternehmen wächst erheblich, da Investoren zunehmend darauf achten, dass massive Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in konkrete Umsätze umgewandelt werden. Alphabet , Amazon , Meta und Microsoft haben zwar die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen, doch die Reaktion des Marktes zeigt eine deutliche Verschiebung der Prioritäten.

Es geht nicht mehr nur um die Höhe der Investitionen, sondern um die Fähigkeit, diese in messbaren finanziellen Erfolg zu übersetzen. Alphabet hat mit seiner schnellen Reaktion auf die KI-Bedrohung positive Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg um 22% auf 109,9 Mrd. $, das höchste Wachstum seit über zwei Jahren, und der Gewinn erhöhte sich um beeindruckende 81% auf 62,6 Mrd.

$. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Cloud-Geschäft, das um 63% auf 20 Mrd. $ anstieg, wobei KI-Lösungen für Unternehmen zum primären Wachstumstreiber wurden. Im Gegensatz dazu konnte Meta trotz eines Umsatzanstiegs von 33% auf 56,3 Mrd.

$ und eines Gewinnzuwachses von 61% auf 26,8 Mrd. $ die Anleger nicht überzeugen. Höhere Ausgabenprognosen und die fehlende direkte Verbindung zwischen KI-Investitionen und Umsatzwachstum führten zu Verkäufen der Aktien. Amazon lieferte das stärkste Ergebnis der vier Unternehmen mit einem Umsatzanstieg von 17% auf 181,5 Mrd.

$ und einem Gewinnzuwachs von 77% auf 30,3 Mrd. $, wobei der AWS-Umsatz um 28% hochschnellte.

Allerdings spiegeln sich die hohen KI-Ausgaben in einem deutlichen Rückgang des freien Cashflows wider. Die Investoren haben ihre Erwartungen hinsichtlich der Investitionen in KI nach oben korrigiert. Die geschätzten Ausgaben für den Ausbau der Kapazitäten, insbesondere für KI, wurden von ursprünglich 650 Mrd. $ auf rund 725 Mrd.

$ erhöht. Unternehmen wie Meta und Alphabet haben ihre Capex-Guidance deutlich angehoben, und Microsoft plant bis 2026 Investitionen in Höhe von rund 190 Mrd. $. Die knappe Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten zwingt die Unternehmen zu schnellem Ausbau, wie Sundar Pichai, CEO von Alphabet, betonte.

Die Börse bewertet nun kritisch, ob den hohen Ausgaben tatsächlich Umsätze gegenüberstehen. Die Reaktion auf Microsoft, dessen Ergebnisse solide waren, aber dessen Guidance für das laufende Quartal weniger stark ausfiel, verdeutlicht diese neue Dynamik. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Geduld der Investoren begrenzt ist und der Fokus zunehmend auf der Rentabilität von KI-Investitionen liegt. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie ihre KI-Milliarden in konkreten Umsätzen und Gewinnen umwandeln können, um das Vertrauen der Anleger zu erhalten





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