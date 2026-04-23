Ein indischer Student hat eine KI-gesteuerte Influencerin namens Emily Hart erschaffen, die in der «Maga»-Community große Popularität erlangte und ihm monatlich mehrere Tausend Dollar einbrachte. Die Geschichte wirft Fragen nach Authentizität und Manipulation in sozialen Medien auf.

Ein indischer Student hat eine bemerkenswerte und zugleich beunruhigende Geschichte enthüllt: Er erschuf eine äußerst erfolgreiche Influencer in namens Emily Hart – vollständig mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI).

Diese digitale Persönlichkeit, die sich der konservativen «Maga»-Bewegung zuordnete, erlangte in kürzester Zeit eine beträchtliche Anhängerschaft und generierte für ihren Erschaffer monatliche Einnahmen in Höhe von mehreren Tausend Dollar. Der Student, der sich gegenüber dem Magazin «Wired» unter dem Pseudonym Sam zu erkennen gab, beschrieb, wie er täglich zwischen 30 und 50 Minuten in die Erstellung und Pflege von Emilys Profil investierte.

Die Strategie war denkbar einfach, aber äußerst effektiv: Emily Hart präsentierte sich als junge, blonde Amerikanerin, die in typischer «Maga»-Ästhetik posierte – mit der US-Flagge im Hintergrund, in Amerika-Bikinis und gelegentlich auch mit Waffen. Diese Bilder und Videos, die gezielt auf die Werte und Überzeugungen der konservativen Zielgruppe zugeschnitten waren, fanden rasch großen Anklang. Sam offenbarte, dass er Emily Hart nicht nur auf Plattformen wie Facebook und Instagram präsentierte, sondern auch einen Account auf einer Schmuddel-Plattform namens Fanvue erstellte.

Diese Plattform, ein Konkurrent von OnlyFans, erlaubt explizit die Veröffentlichung von KI-generierten Inhalten. Die Wahl dieser Plattform war kein Zufall. Sam hatte erkannt, dass das konservative US-Publikum, insbesondere ältere Männer mit hohem verfügbaren Einkommen, oft eine hohe Loyalität gegenüber Inhalten zeigt, die ihre Werte widerspiegeln. Er veröffentlichte daher täglich Inhalte, die sich mit Themen wie Christentum, dem Recht auf Waffenbesitz, der Ablehnung von Abtreibungen, der Kritik an «Woke»-Bewegungen und der Ablehnung von Einwanderung auseinandersetzten.

Ein typischer Post enthielt beispielsweise die Aussage: «Falls ihr Gründe braucht, um mir nicht mehr zu folgen: Gott ist König, Abtreibung ist Mord». Die Videos und Bilder erreichten zunächst Tausende, dann Millionen von Aufrufen, und die Followerzahl von Emily Hart stieg exponentiell an. Sam beschreibt, dass der Algorithmus die Inhalte bevorzugte und somit die Reichweite weiter erhöhte. Er verkaufte sogar «Maga»-Shirts über Emilys Profil, was die Einnahmen zusätzlich steigerte.

Der Erfolg von Emily Hart veranlasste Sam, eine ähnliche Strategie mit einem liberalen Pendant zu versuchen. Dieser Versuch scheiterte jedoch kläglich.

«Demokraten wussten, dass es sich um KI-Müll handelte», erklärte Sam. «Deshalb reagierten sie nicht so stark darauf». Die konservative Zielgruppe war hingegen anfälliger für die KI-generierte Influencerin, da sie weniger kritisch gegenüber den Inhalten war und sich stärker mit den präsentierten Werten identifizierte. Die Geschichte von Emily Hart wirft wichtige Fragen über die Authentizität von Influencern, die Macht von KI und die Manipulation von Meinungen in sozialen Medien auf.

Sie zeigt, wie leicht es ist, eine digitale Persona zu erschaffen, die eine große Anhängerschaft gewinnt und finanzielle Vorteile generiert – selbst wenn diese Persona völlig fiktiv ist. Der Fall verdeutlicht auch die Notwendigkeit, kritischer mit Inhalten in sozialen Medien umzugehen und die Quelle der Informationen zu hinterfragen.

Die Tatsache, dass ein einzelner Student in der Lage war, eine solche Illusion zu erzeugen, ist alarmierend und sollte zu einer intensiven Diskussion über die Regulierung von KI-generierten Inhalten und die Bekämpfung von Desinformation führen. Die Geschichte von Emily Hart ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie KI missbraucht werden kann, um politische und soziale Agenden zu fördern und finanzielle Gewinne zu erzielen





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