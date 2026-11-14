KI-Industrie verliert Volksabstimmungen: Bevölkerung wehrt sich gegen Rechenzentren

US-Wähler lehnen KI-Rechenzentren in zehn Bundesstaaten ab. Arroganz der Branche, Geheimhaltungsstrategien und lokale Schäden führen zu massivem Widerstand.

Die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten hat der expandierenden Branche der künstlichen Intelligenz eine deutliche Abfuhr erteilt. Bei Wahlen in zehn US-Bundesstaaten entschieden sich die Bürger klar gegen den weiteren Ausbau von KI- Rechenzentren, was die industrielle Selbstüberschätzung der Technologieunternehmen offenlegt.

Massiver Widerstand bei Volksabstimmungen

Letzte Woche stimmten die Wähler über insgesamt 41 lokale Initiativen im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren ab. Die Industrie erleidet dabei eine vernichtende Niederlage, wobei es nur in Harwood, North Dakota, zu einer anderen Entscheidung kam. In Urbana, Ohio, verboten die Stimmberechtigten den Bau solcher Anlagen und setzten zudem ihren Bürgermeister ab. Die Ergebnisse bestätigen Trends, die Umfragen seit Monaten aufzeigen, und markieren einen signifikanten Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung.

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Die Ablehnung ist weit verbreitet. Eine gemeinsame Umfrage der New York Times und des Siena College ergab, dass 61 Prozent der wahrscheinlichsten Wähler dem Bau neuer Rechenzentren ablehnend gegenüberstehen. Diese Zahlen stellen eine erstaunliche Kehrtwende für eine Branche dar, deren Flaggschiffprodukt ChatGPT zuvor als die am schnellsten wachsende Konsumentenanwendung in der Geschichte gefeiert wurde. Der einstige Goodwill ist jedoch durch das Verhalten der Unternehmen zunichte gemacht worden.

Geheimhaltung und fehlende Transparenz

Die Hyperscaler setzen zunehmend auf undurchsichtige Strategien, um ihre Projekte vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Im Wisconsin Ort Beaver Dam unterzeichnete die lokale Wirtschaftsförderungsagentur eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einer anonymen Briefkastenfirma. Die Behörden genehmigten daraufhin eine Entwicklungsvereinbarung und eine Steuererhöhungsfinanzierung, ohne jemals preiszugeben, dass es sich bei dem Projekt um ein Rechenzentrum handelte. Dadurch konnten die Einwohner keinen Einspruch erheben.

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Auch andere Fälle zeigen dieses Muster der Arroganz. Um seinen Supercomputer Colossus in South Memphis mit Strom zu versorgen, betrieb Elon Musks Unternehmen xAI Dutzende nicht genehmigte Gasturbinen. Diese standen in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Viertel, in dem das Krebsrisiko durch Luftverschmutzung bereits viermal so hoch war wie im US-Durchschnitt. Die Behörden machten sich nicht einmal die Mühe, die Anwohner vorab zu informieren.

Arroganz der Branchenführer

Das Verhalten von Führungskräften verschärft die Situation weiter. Sam Altman, CEO von OpenAI, wich von seinem alten Motto bei Y Combinator ab, den Leuten zu bieten, was sie wollen. In einem Podcast-Interview nannte er es schrecklich, dass ein großer Teil des weltweit vorhandenen Arbeitsspeichers in den Geräten der Menschen ungenutzt schlummert, anstatt in seinen Rechenzentren zu sein. Einen Monat zuvor argumentierte er, die Welt müsse akzeptieren, dass einige schlechte Dinge für den Fortschritt der Technologie geschehen.

Diese Haltung steht im krassen Gegensatz zur Demokratie. Gewählte Amtsträger, die durch Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden sind, können ihren Wählern nicht offen mitteilen, worüber sie abstimmen. Das Versprechen der Industrie lautete lange Zeit, man werde Arbeitsplätze automatisieren, Rechenzentren im Hinterhof errichten und die Stromrechnung erhöhen, während gleichzeitig vor existenziellen Risiken gewarnt wird. Falls der Ausbau finanziell scheitert, sollen die Bürger auf den Kosten sitzen.

Vertrauensverlust und rechtliche Konflikte

Selbst Nutzer fühlen sich von der Technologie überwältigt und übervorteilt. Als OpenAI behauptete, berühmte mathematische Probleme gelöst zu haben, warf ein Mathematiker der New York University dem Unternehmen vor, unveröffentlichte Arbeit verwendet zu haben. OpenAI wies den Vorwurf zurück und erklärte, es sei unmöglich, dass Eingaben die Modelle beeinflusst haben. Dieser Streit unterstreicht den wachsenden Konflikt zwischen Tech-Konzernen und der Gesellschaft.