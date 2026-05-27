KI im Schweizer Arbeitsmarkt: Umfrage zeigt gemischte Auswirkungen auf Beschäftigung

Eine Umfrage von EY unter Schweizer Unternehmen zeigt die zunehmende Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. Während einige Firmen Stellen abbauen oder nicht mehr besetzen, schaffen andere neue Jobs in technischen Bereichen. Viele Unternehmen können die langfristigen Folgen noch nicht einschätzen.

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat sich definitiv im Arbeitsalltag und den Geschäftsprozessen schweizerischer Unternehmen etabliert. Eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens EY zeigt, dass der Einsatz von KI in der Schweiz weit verbreitet ist und sich nur noch eine kleine Minderheit der Firmen vollständig gegen die Technologie wehrt.

So gaben lediglich drei Prozent der befragten Mitarbeiter an, dass die Nutzung von KI in ihrem Unternehmen komplett verboten sei. Gleichzeitig ist das Bild der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt differenziert. Rund sieben Prozent der Schweizer Firmen haben bereits konkrete Stellenabbau aufgrund von KI gemeldet.

Weitere elf Prozent der Unternehmen haben frei gewordene Positionen nach dem Einzug von KI nicht mehr neu besetzt. diesen negativen Effekten stehen jedoch auch positive gegenüber: Achtzehn Prozent der Befragten erklärten, dass im Zusammenhang mit der Einführung von KI zusätzliche Stellen geschaffen wurden, insbesondere in hochqualifizierten Bereichen wie Data Science oder AI-Engineering. Besonders auffällig ist der hohe Anteil von 42 Prozent der Unternehmen, die keine klare Einschätzung zu den personalpolitischen Konsequenzen der KI abgeben können.

EY interpretiert dies als Hinweis darauf, dass viele Firmen sich noch in einer frühen Phase der digitalen Transformation befinden, in der langfristige Auswirkungen auf die Belegschaft noch nicht abschließend bewertet werden können. Die konkrete Nutzung von KI ist dabei vielfältig. Der überwiegende Teil der Anwender setzt die Technologie als unterstützendes Werkzeug ein. So nutzen 72 Prozent der Firmen KI primär als Hilfsmittel im Arbeitsalltag, etwa als Sparringspartner für die Ideenfindung, zur Erstellung erster Entwürfe oder zur Strukturierung von Inhalten.

In ausgewählten, spezifischen Anwendungsfällen zeigen sich zudem bereits höhere Vertrauenswerte: 47 Prozent der Befragten vertrauen der KI in definierten Szenarien. Die Transformation ist also im Gange, bringt jedoch für viele Unternehmen noch Unsicherheiten mit sich, was die endgültige Bewertung der Auswirkungen auf die Belegschaft betrifft





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