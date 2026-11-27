Das BACS bestätigt erste KI-Agenten-Angriffe in der Schweiz. Kritische Infrastruktur und Behörden sind betroffen. Analyse der Lage und Schutzma.

Eine beispiellose Welle von Cyberangriffen erschüttert derzeit globale Netzwerke und betrifft zunehmend auch die Schweiz. Das Bundesamt für Cybersicherheit ( BACS) hat offiziell bestätigt, dass Angreifer im Land erstmals Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt haben, um in Computersysteme einzudringen. Diese neuen, automatisierten Methoden erhöhen das Risiko für Behörden und die kritische Infrastruktur erheblich.

Erste KI-Angriffe in der Schweiz bestätigt

Das BACS meldet insgesamt fünf bekannte Vorfälle, bei denen KI-Agenten als Werkzeug dienten. Bei vier dieser Angriffe war den Hackern der erfolgreiche Einbruch in die Systeme gelungen. Besonders alarmierend ist, dass zwei dieser Vorfälle Betreiber kritischer Infrastruktur zum Ziel hatten. Dazu zählen Sektoren wie die Strom- und Wasserversorgung, die für das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft unverzichtbar sind. Die genauen Namen der betroffenen Organisationen werden nicht veröffentlicht, doch die Natur der Angriffe zeigt einen klaren Wandel in der Bedrohungslage.

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Schnellere Angriffe durch Agentic Frameworks

Der Kern dieser neuen Gefahr liegt in der Geschwindigkeit und Automatisierung. Angreifer nutzen sogenannte "Aggressive Offensive Frameworks", die auf frei zugänglichen Open-Weight-Modellen basieren. Diese KI-Systeme können mehrere Modelle gleichzeitig kombinieren, um den Programmcode weitverbreiteter Software zu analysieren. Sie vergleichen den Code vor und nach Sicherheitsupdates, finden Schwachstellen und generieren in Sekundenschnelle den passenden Angriffscode. Dieser Prozess dauert nur einen Bruchteil der Zeit, die ein menschlicher Hacker benötigen würde.

Seit Oktober hat sich die Anzahl der im Netz verfügbaren KI-Agenten nahezu verdoppelt. Dies ermöglicht es Kriminellen, Schwachstellen nicht nur schneller zu finden, sondern auch in viel größerem Maßstab auszunutzen. Die Zeitspanne zwischen der Veröffentlichung einer Sicherheitslücke und dem tatsächlichen Angriff zieht sich immer weiter zusammen. Experten warnen davor, dass sich diese Entwicklung noch verschärfen wird, da die Technologie schnell voranschreitet.

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Intensivierung der Bedrohungslage in Europa

Neben der Schweiz ist die Bedrohungslage auch international drastisch angewachsen. In Deutschland gab das Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) eine Warnmeldung mit dramatischer Wortsprache heraus. BSI-Chefin Claudia Plattner spricht von einer "Lawine neuer Cyberangriffe", die auf Organisationen zukommt. Sie warnt vor einer deutlichen Verschärfung der Lage im Cyberraum. Betroffen sind dort Ministerien, Geheimdienste, Spitäler und Universitäten. In Europa greifen Hacker zudem immer wieder Supermärkte an, indem sie Kühlregale manipulieren, um Temperaturen von bis zu 50 Grad zu erzeugen.

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Systeme

Trotz der fortschreitenden Automatisierung bleiben menschliche Fehler ein Hauptrisiko. Privatpersonen fallen weiterhin auf Phishing-Mails herein oder nutzen schwache Passwörter wie Geburtsdaten. Sicherheitsexperten raten dringend dazu, starke Passwörter zu wählen und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Es ist essentiell, Betriebssysteme und Apps ständig auf dem neuesten Stand zu halten, um gepatchte Sicherheitslücken schnell zu schließen. Langfristig könnte KI den Code jedoch auch sicherer machen, wie der ehemalige Sicherheitschef von Meta, Alex Stamos, andeutet.