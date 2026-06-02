KI-generiertes Video täuscht Entfernung von Trump-Schriftzug am Kennedy Center vor

Ein virales Video auf Instagram zeigt angeblich die Entfernung des Trump-Schriftzugs vom Kennedy Center in Washington. Doch das Video ist nicht echt - es wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Experten weisen auf zahlreiche Fehler und Anachronismen hin, die eine reale Aufnahme unwahrscheinlich machen. Tatsächlich ist der Schriftzug auch Wochen nach der richterlichen Anordnung noch vorhanden.

Ein Video, das auf Instagram innerhalb kürzester Zeit über zehn Millionen Aufrufe generierte, scheint eine bedeutende politische und rechtliche Entwicklung in den USA zu dokumentieren.

Es zeigt Szenen, die die Entfernung des Namens von US-Präsident Donald Trump vom John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts in Washington darstellen. jubelnde Menschenmengen, ein Kran, der den Schriftzug von der Fassade nimmt - alles wirkt sehr echt. Doch die gezeigten Szenen sind nicht authentisch. Bei genauerer Betrachtung offenbaren sich zahlreiche Hinweise darauf, dass es sich um ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) generiertes Video handelt.

Die Ausgangslage: Ende Mai 2025 ordnete Richter Christopher Cooper an, dass der Zusatz "The Donald J. Trump" innerhalb von zwei Wochen von der Fassade des Kennedy Centers entfernt werden muss, da nur der US-Kongress das Recht zur Umbenennung habe. Diese richterliche Verfügung löste ein großes Medienecho aus. Kurz darauf tauchte das besagte Video auf Instagram auf, gepostet vom Account @cabracabaret. Es scheint die sofortige Umsetzung des Urteils zu zeigen - Arbeiter auf einer Bühne, die Buchstaben ablösen, während Zuschauer jubeln.

Die Beschreibung im Post ist knapp: "Der Gegenwind hat eingesetzt. Richter ordnet an, dass Trumps Name vom Kennedy Center entfernt werden muss.

" Es fehlt jeder Hinweis auf eine KI-Erstellung oder Satire. Doch das Video enthält mehrere grobe Fehler, die auf eine KI-Generierung hindeuten. So ist an einer Wand die Buchstabenfolge "EEDY" zu erkennen - eine Zeichenkombination, die in keinem der Worte des eigentlichen Schriftzugs vorkommt. An anderer Stelle wirkt es, als falle ein Schatten des Wortes "Memorial" herab, obwohl das Wort noch an der Wand befestigt zu sein scheint.

Die Arbeitsbühne und der Teleskoparm ändern ihre Farbe von grün-weiß zu grau zwischen Szenen. Der Arbeiter auf der Bühne wechselt seine Kleidung: mal trägt er eine orangefarbene Warnweste, dann ist er dunkel gekleidet und sein Helm wechselt von sonnengelb zu neongelb. Die Gesichter der Schaulustigen wirken oft starr oder bewegen sich unnatürlich.

Zudem klingt die Audiospur wie nachträglich übergelegt und nicht原 aufgenommen. Der Ersteller des Videos, @cabracabaret, gibt in seiner Bio selbst zu: "Ich nutze KI, um unsere wundersame, aber verdrehte Welt zu kommentieren.

" Sein Instagram-Account ist als Kunstaccount gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass das Video als künstlerische oder satirische Kommentierung der politischen Situation gedacht war, möglicherweise um die Geschwindigkeit zu thematisieren, mit der sich Narrative in sozialen Medien verbreiten. Dennoch wurde es von vielen Nutzern als reale Aufnahme geteilt und für bare Münze genommen. Fakt ist: Auch Wochen nach der richterlichen Anordnung, selbst auf aktuellen Fotos vom 1.

Juni 2026, die unter anderem die Bildagentur AFP anbietet, ist der beanstandete Trump-Zusatz weiterhin an der Fassade des Kennedy Centers zu sehen. Es gibt keine öffentlichen Berichte über begonnene Abbrucharbeiten. Damit steht fest: Das virale Video stellt nicht die Realität dar, sondern ein fiktives Szenario, das mit KI erstellt wurde. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es in Zeiten fortschrittlicher KI-Tools ist, manipulationsfreie visuelle Inhalte zu identifizieren.

Nutzer sollten bei spektakulären viralen Videos stets kritisch bleiben und auf offizielle Quellen zurückgreifen, bevor sie etwas als Wahrheit teilen





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