KI-generierte Videos und die Schweizer Politik: Fake-Videos auf Tiktok und SRF-Beiträge

KI-generierte Videos, auch bekannt als Deepfakes, haben in den sozialen Medien ein grosses Publikum gefunden. Einige Nutzer erkennen jedoch nicht, dass die Videos Fälschungen sind. Die SVP äussert sich nur indirekt zu den Fake-Videos und sieht die Gegner der Nachhaltigkeits-Initiative als diejenigen, die lieber über Tiktok-Videos diskutieren als über die realen Probleme. Der SRF nimmt die Betrugsfälle sehr ernst und betont, dass Fake-Content nicht toleriert wird. Die SP Schweiz sieht Deepfakes und die gezielte Verbreitung von Desinformation als grosse Gefahr für die Demokratie und fordert die Regulierung von Plattformen und ein Verbot von Deepfake-Videos ein.

Von A bis Z erfunden: KI-generierte Videos finden in den sozialen Medien ein grosses Publikum. Viele erkennen nicht, dass es sich um Fälschungen handelt. Deepfake-Videos erreichen die Schweizer Politik : Auf Tiktok werden gefälschte SRF -Beiträge zur Zuwanderung über 100'000 Mal angeschaut.

Die SVP äussert sich nur indirekt zu den Fake-Videos: "Offensichtlich wollen die Gegner der Nachhaltigkeits-Initiative lieber über irgendwelche Tiktok-Videos diskutieren als über die realen Probleme.

" Beim SRF nimmt man die Betrugsfälle sehr ernst: "Fake-Content ärgert uns und wird nicht toleriert. " Eine vermeintliche SRF-Moderatorin steht mittendrin und kommentiert das Geschehen. Sie ist wie auch die Protestierenden und das Meer aus Schweizer Flaggen komplett KI-generiert. Veröffentlicht hat den Clip ein Kanal,Ein anderes zeigt eine gefälschte SRF-Sendung zum Thema "Ausschreitungen wegen Zuwanderung".

Es werden Proteste, ein brennendes Auto und Wasserwerfer gezeigt. Der ganze Bericht ist von A bis Z komplett erfunden. Obwohl die Videos als Fälschungen erkennbar wären, scheinen sie viele Nutzer für authentisch zu halten. Dies zeigt der Blick in die Kommentarspalte: "Wäre auch gerne dort gewesen.

So ist es!

", kommentiert jemand das Demo-Video. Oder: "Wen isch das gsii, wieso hani kei Info?

" Die meisten äussern sich inhaltlich zur Initiative. Es gibt aber auch einige, die darauf hinweisen, dass es sich dabei um ein KI-Video respektive Fake handelt.

"Deepfakes müssen nicht perfekt gemacht sein, um zu wirken", sagt Daniel Vogler vom Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich gegenüber Tamedia. Laut dem Co-Autor von mehreren Studien zur Wirkung von Deepfakes in der Schweiz können Schweizerinnen und Schweizer Deepfakes kaum zuverlässig von echten Videos unterscheiden.

Zudem würden viele glauben, dass Deepfakes vor allem die anderen beeinflussen würden – nicht sie selbst. Was sagt die SVP zu dieser Art von Unterstützung im Abstimmungskampf? Und wie steht die Partei generell zum Thema Deepfake in der Politik? Auf diese Fragen geht die SVP Schweiz nur indirekt ein: "Offensichtlich wollen die Gegner der Nachhaltigkeits-Initiative lieber über irgendwelche Tiktok-Videos diskutieren als über die realen Probleme und Sorgen der Bevölkerung", so die Partei.

"Zubetonierung, Wohnungsnot, Dauerstau, überforderte Schulen, steigende Kriminalität, Stress, sinkende Lebensqualität. Das sind die realen Folgen der unkontrollierten Zuwanderung.

" Die SP Schweiz sagt auf Anfrage: "Es erstaunt nicht, dass für die extreme SVP-Initiative auch zu solchen unlauteren Mitteln gegriffen wird. " Die Initiative führe zum Bruch mit den bilateralen Verträgen und bringe die Schweiz direkt auf den Weg von Trump und Co. "Deepfakes und die gezielte Verbreitung von Desinformation stellen eine grosse Gefahr für die Demokratie dar. " Die SP setze sich seit langem für die Regulierung von Plattformen und ein Verbot von Deepfake-Videos ein. Ja, eine konstruktive Debatte benötigt eine solide Faktenbasis





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