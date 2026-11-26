Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz beschreibt drastische Szenarien: Ein vier Tage andauernder Blackout fordert rund 320 Todesopfer und verursacht massive wirtschaftliche Schäden in der Schweiz.

Das Bundesamt für Cybersicherheit hat erstmals in der Schweiz Bestätigungen für Hackerangriffe erhalten, bei denen künstliche Intelligenz zur Kompromittierung kritischer Infrastrukturen eingesetzt wurde. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wandel in der Bedrohungslage, da Angreifer nun autonome Software-Tools nutzen, um Systemlücken zu finden und zu nutzen. Die betroffenen Sektoren umfassen dabei vor allem die Bereiche der Strom- und Wasserversorgung sowie die Telekommunikationsnetze.

KI-Agenten automatisieren Cyberbedrohungen

Cyberkriminelle setzen zunehmend auf sogenannte Agentic Offensive Frameworks, um ihre Angriffe zu intensivieren. Diese KI-Agenten durchsuchen Netzwerke eigenständig nach Schwachstellen, wählen geeignete Werkzeuge aus, werten die Ergebnisse ihrer Versuche aus und planen anschließend die nächsten Schritte autonom. Dabei greifen diese Systeme primär auf Standardpasswörter und bekannte, aber noch nicht gepatchte Sicherheitslücken zurück. Obgleich sie keine komplett neuen Methoden erfinden, erhöhen sie die Geschwindigkeit, senken die Kosten und ermöglichen die Massenhaftigkeit von Angriffen drastisch.

Also read Erste Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur mit KI-Agenten

Szenario: Ausfall der Stromversorgung für vier Tage

Ein vollständiger Stromausfall über einen Zeitraum von bis zu vier Tagen hätte katastrophale Folgen für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz berechnet für dieses Szenario der Intensitätsstufe "gross" rund 320 Todesopfer. Diese Verluste entstehen nicht direkt durch den Strommangel selbst, sondern durch sekundäre Effekte wie Verkehrsunfälle, bei denen Ampeln und Trams ausfallen, durch Kerzenbrände oder durch das Versagen von zu Hause genutzten Beatmungsgeräten. Zwei Millionen Menschen wären zwei Tage lang komplett ohne Strom, wobei die physischen Schäden an der Infrastruktur in mehreren Kantonen monatelang nachspürbar blieben.

Wirtschaftliche Schäden und Versorgungskollaps

Die ökonomischen Folgen eines solchen Blackouts belaufen sich laut den Berechnungen des Bundesamts auf Schäden in Höhe von 500 Millionen Franken sowie einen volkswirtschaftlichen Ausfall von 2,7 Milliarden Franken. Der Alltag kippt bereits am ersten Tag: Lifte, Seilbahnen und Tunnels müssen geräumt werden, während viele Menschen nicht nach Hause gelangen. Das Handynetz bricht zusammen, da Antennen und Router ohne Strom funktionieren, was die Kommunikation erschwert. Auch die Logistik leidet, da Zapfsäulen stillstehen und Elektroautos nicht geladen werden können, obwohl die Bahnen ein eigenes Netz besitzen, sind Züge aufgrund von Ausfällen an öffentlichen Knotenpunkten lahmgelegt.

Advertisement

Wasserversorgung und Gesundheitssystem unter Druck

Auch bei Angriffen auf die Wasserversorgung, die aufgrund der dezentralen Struktur mit rund 2500 Versorgern zwar seltener flächendeckend ausfällt, aber lokal realistisch ist, entstehen gravierende Probleme. Im Szenario eines Ausfalls bei einem großen Anbieter für drei Tage, der drei Millionen Kunden betrifft, fehlen ab dem vierten Tag Pflichtmengen an Trinkwasser. Bis dahin müssen Betroffene auf eigene Vorräte zurückgreifen. Im Gesundheitswesen führt der Ausfall dazu, dass Spitäler und Praxen Notstromlösungen benötigen, während Apotheken oft keinen Generator betreiben können. Besonders ältere Menschen, Säuglinge und Kranke sind durch den Ausfall von Wärmepumpen, Elektro- und Ölheizungen sowie durch kaltes Wasser akut gefährdet.

Finanzbranche und soziale Unruhen als Folge

Angriffe auf Finanzdienstleister führen dazu, dass zwei Tage lang Zahlungsterminals und ein Großteil der Bancomaten ausfallen. Rund vier Millionen Menschen sind drei Tage lang von Unterbrechungen bei Bargeld und Online-Transaktionen betroffen. Die Börse muss in solchen Fällen zwei Tage schließen, was den Handel lahmlegt. Die soziale Spannungen eskalieren schnell, da Sharing-Angebote, Taxis und digitale Billette nicht funktionieren. Es kommt zu Streitigkeiten vor den ausfallenden Geldautomaten, wobei einzelne Verletzte zu verzeichnen sind. Das Szenario prognostiziert zudem rund zehn Tote und 65 Verletzte sowie mehr als 50.000 Personen, die menschliche Unterstützung benötigen, um ihre grundlegende Versorgung sicherzustellen.