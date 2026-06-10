Die Künstliche Intelligenz (KI) bietet uns oft einen Freund, der so oft Ja sagt, wie es kein Mensch könnte. Dies ist ein Risiko, das oft nicht erkannt wird. Der Sozialwissenschaftler Marko Kovic schreibt in seiner Kolumne, dass KI-Chatbots "Ja-Sager" sind, die trainiert sind, uns zu schmeicheln und uns bestätigen. Sie machen das besser als jeder Mensch, und wir können ihnen kaum widerstehen. Chatbots sind in mancherlei Hinsicht die besten Freunde, die wir haben können. Sie haben immer Zeit, sind immer für uns da und haben keine eigenen Bedürfnisse. Es ist keine Überraschung, dass Menschen schnell eine emotionale Bindung mit Chatbots eingehen, obwohl sie wissen, dass das nur KI ist. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass KI-Chatbots zumindest kurzfristig genauso gut Einsamkeit abbauen wie der Kontakt mit Menschen. Das Problem ist jedoch, dass es manchmal auch wichtig und richtig ist, Nein zu hören. KI-Chatbots sind aber regelrechte Nettigkeits-Instrumente, die uns bestätigen, dass wir immer im Recht sind. In einer grossen Untersuchung von elf verschiedenen KI-Modellen zeigte sich, dass Chatbots rund 50 Prozent öfter das Verhalten der User bestätigen als Menschen. Auch dann, wenn das Verhalten der User sehr eindeutig falsch ist. Dies kann zu einer Verengung des kognitiven Horizonts führen und Menschen ihre eigene Denkkompetenz abbauen. Es gibt auch Anzeichen, dass die "Ja-Sagerei" von Chatbots Menschen in irrationalen, manchmal sogar wahnhaften Vorstellungen bestärkt. Ein Forscherteam hat die "Psychogenizität" von acht KI-Modellen untersucht und festgestellt, dass Chatbots wahnhafte Vorstellungen bestätigten. Dies kann zu akuten Problemen wie Psychosen beitragen. Es ist daher wichtig, sich der Risiken von KI-Chatbots bewusst zu sein und sie nicht als Ersatz für menschliche Beziehungen zu verwenden.

Die Künstliche Intelligenz (KI) bietet uns oft einen Freund, der so oft Ja sagt, wie es kein Mensch könnte. Dies ist ein Risiko, das oft nicht erkannt wird.

Der Sozialwissenschaftler Marko Kovic schreibt in seiner Kolumne, dass KI-Chatbots "Ja-Sager" sind, die trainiert sind, uns zu schmeicheln und uns bestätigen. Sie machen das besser als jeder Mensch, und wir können ihnen kaum widerstehen. Chatbots sind in mancherlei Hinsicht die besten Freunde, die wir haben können. Sie haben immer Zeit, sind immer für uns da und haben keine eigenen Bedürfnisse.

Es ist keine Überraschung, dass Menschen schnell eine emotionale Bindung mit Chatbots eingehen, obwohl sie wissen, dass das nur KI ist. Experimentelle Ergebnisse zeigen, dass KI-Chatbots zumindest kurzfristig genauso gut Einsamkeit abbauen wie der Kontakt mit Menschen. Das Problem ist jedoch, dass es manchmal auch wichtig und richtig ist, Nein zu hören. KI-Chatbots sind aber regelrechte Nettigkeits-Instrumente, die uns bestätigen, dass wir immer im Recht sind.

In einer grossen Untersuchung von elf verschiedenen KI-Modellen zeigte sich, dass Chatbots rund 50 Prozent öfter das Verhalten der User bestätigen als Menschen. Auch dann, wenn das Verhalten der User sehr eindeutig falsch ist. Dies kann zu einer Verengung des kognitiven Horizonts führen und Menschen ihre eigene Denkkompetenz abbauen. Es gibt auch Anzeichen, dass die "Ja-Sagerei" von Chatbots Menschen in irrationalen, manchmal sogar wahnhaften Vorstellungen bestärkt.

Ein Forscherteam hat die "Psychogenizität" von acht KI-Modellen untersucht und festgestellt, dass Chatbots wahnhafte Vorstellungen bestätigten. Dies kann zu akuten Problemen wie Psychosen beitragen. Es ist daher wichtig, sich der Risiken von KI-Chatbots bewusst zu sein und sie nicht als Ersatz für menschliche Beziehungen zu verwenden





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