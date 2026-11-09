KI-Boom und Schuldenfalle: Lehren aus dem Dotcom-Crash

Die KI-Industrie wiederholt Finanzierungsmodelle des Dotcom-Booms. Hohe Verschuldung und kreisläufe gefährden die Stabilität, während bis 2030 enorme Einnahmen nötig sind.

Die aktuelle Euphorie rund um künstliche Intelligenz birgt erhebliche Risiken, da sie von hohen Schulden und komplex verflochtenen Geldgebern geprägt ist. Erfahrene Beobachter vergleichen die gegenwärtige Entwicklung mit den Hype-Tagen des Internets vor zwei Jahrzehnten. Fundamentale ökonomische Gesetze lassen sich durch technischen Fortschritt nicht dauerhaft aussetzen, was die aktuelle Marktsituation besonders fragil macht.

Parallelen zum Internet-Boom der Neunziger

Bahnbrechende neue Technologien schreiben zwar die Regeln der Finanzwelt um, doch Blasen bilden sich oft durch überzogene Erwartungen. Derzeitige Akteure in der KI-Branche haben den Dotcom-Crash der frühen 2000er-Jahre nicht selbst erlebt. Dennoch bieten die Ereignisse der späten 1990er Jahre wichtige Lehren für das heutige Geschäftsmodell. Die damalige Begeisterung ähnelte einer wilden Achterbahnfahrt, ohne jedoch existenzielle Ängste wie die vor einer Auslöschung der Menschheit zuwecken.

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Ein bekanntes Beispiel aus der Internet-Ära betraf die metaphorischen Schaufelverkäufer im kalifornischen Goldrausch. Unternehmen argumentierten, dass der Verkauf von Infrastruktur sicherer sei als die Suche nach Gold. Diese Logik rechtfertigte Bewertungen, die stark von üblichen Bilanzkennzahlen abwichen. Investoren sollten glauben, dass moderne Infrastrukturhersteller keine Sorgen um den Ebitda machen müssten.

Rolle der Infrastruktur und Fremdkapital

Infrastrukturanbieter waren während des Dotcom-Crashs besonders hart betroffen. Der Hauptgrund hierfür war die starke Abhängigkeit von Fremdkapital zur Finanzierung großer Investitionsausgaben. Viele dieser Anbieter, darunter Global Crossing, WorldCom, Nortel Networks und Lucent, meldeten Insolvenz an oder verloren bis zu 99 Prozent ihres Aktienwerts.

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Erst nach dem Zusammenbruch der meisten Akteure konnten finanzstarke Unternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und später Facebook konkurrierende Firmen aufkaufen. Diese Übernahmen ermöglichten das Wachstum zu den heute bekannten monopolistischen Giganten. Der Verlust von Arbeitsplätzen und Aufenthaltsrechten betraf dabei viele Fachkräfte im technischen Sektor.

Kreislauffinanzierung im KI-Sektor

Ähnliche Mechanismen wie im Dotcom-Boom sind auch heute noch im KI-Sektor beobachtbar. Ein erheblicher Teil der Mittelbeschaffung bestand damals wie aus Kreislauffinanzierungen. Unternehmen boten ihren eigenen Kunden Finanzierungen an, um den Kauf ihrer Produkte zu ermöglichen. Dieser positive Kreislauf verwandelte sich in eine Krise, sobald der Boom endete.

Aktuell kaufen Anthropic Rechenkapazität auf Basis von Nvidia-Chips von einem Unternehmen, bei dem Nvidia selbst ein bedeutender Investor ist. Microsoft hat mehr als 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Gleichzeitig verkauft Microsoft dem Unternehmen Cloud-Dienste über seine Azure-Sparte. Diese Verflechtungen werfen die Frage auf, ob es sich um Finanzinnovationen oder um nicht tragfähige Boom-and-Bust-Maschinerien handelt.

Ökonomische Notwendigkeiten und soziale Folgen

Auf makroökonomischer Ebene sprechen die Zahlen für enorme Erwartungen an die Zukunft. Schätzungen zufolge werden bis 2030 jährliche Einnahmen von mehr als 2,5 Billionen Dollar benötigt. Diese Summe ist erforderlich, um die Billioneninvestitionen in die KI-Infrastruktur wirtschaftlich zu rechtfertigen.

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Diese Cashflows müssen von zahlenden Kunden generiert werden, die KI-Dienste nutzen, um ihre eigenen Erträge zu steigern. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Unternehmen ihre Kosten senken müssen. Eine entscheidende Maßnahme hierbei ist der Abbau von Personalkosten, was wiederum gesellschaftliche Verwerfungen zur Folge haben kann.