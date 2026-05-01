KI als Chance und Risiko: Die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz im Wandel

Die Schweiz steht vor tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderungen, darunter Überalterung, Klimawandel, Deglobalisierung und künstliche Intelligenz. Während KI als Chance zur Steigerung der Produktivität gesehen wird, birgt sie auch Risiken für den Arbeitsmarkt. Experten wie Jan-Egbert Sturm und Jensen Huang diskutieren die möglichen Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und die globale Arbeitswelt.

Die Schweiz steht vor einer entscheidenden Phase in ihrer wirtschaftlichen Zukunft . Mit einem durchschnittlichen Einkommen und Vermögen, das sie zum reichsten Land der Welt macht, sieht sich das Land gleichzeitig mit tiefgreifenden Herausforderungen konfrontiert.

Die Angst vor dem Verlust des Erreichten prägt viele Debatten, besonders im Kontext der Wirtschaft. Ein Land ohne eigene Rohstoffe und mit begrenzter internationaler Bedeutung muss sich in einer Zeit behaupten, in der künstliche Intelligenz und geopolitische Konflikte die globale Ordnung verändern. Jan-Egbert Sturm, Direktor des KOF Instituts der ETH Zürich, identifiziert vier Hauptrisiken, die nicht nur die Schweiz, sondern auch andere erfolgreiche Volkswirtschaften betreffen: Überalterung, Klimawandel, Deglobalisierung und künstliche Intelligenz.

Während die ersten drei Punkte als Bedrohungen gelten, sieht Sturm in der KI auch eine Chance. Die Produktivitätsgewinne durch künstliche Intelligenz könnten die negativen Auswirkungen der anderen Trends abschwächen. In den letzten Jahrzehnten hat die Schweiz ihre Produktivitätslücken durch qualifizierte Zuwanderung geschlossen, ein Modell, das laut Sturm extrem gut funktioniert hat. Mit der Einführung von KI erweitern sich nun die Möglichkeiten.

Eine Studie von Deloitte prognostiziert, dass der Schweiz bis 2050 rund 300.000 Arbeitskräfte fehlen könnten. Um diesen Mangel auszugleichen, müsste die Arbeitsproduktivität jährlich um 1,2 Prozent wachsen – eine Steigerung, die viermal so schnell ist wie in den letzten 25 Jahren. KI wird als geeignetes Mittel zur Lösung dieses Problems gesehen. Sturm betont jedoch, dass die KI-Revolution auch negative Effekte haben kann.

Erste Berufsgruppen in der Schweiz zeigen bereits steigende Arbeitslosenzahlen. Vor fünf Jahren hieß es noch: „Lern programmieren, dann hast du ausgesorgt!

“ Heute kann KI schneller und oft fehlerfreier codieren als viele IT-Spezialisten. Die Nachfrage nach diesem Profil sinkt deutlich. Ähnliche Entwicklungen sind bei Dolmetscherinnen und Dolmetschern zu beobachten. KI betrifft alle Qualifikationen.

Die entscheidende Frage lautet: „Sind Sie jemand, der durch KI produktiver wird, oder verrichten Sie Tätigkeiten, die eine KI einfach besser kann?

“ Sturm prognostiziert einen Strukturwandel, der für manche schmerzhaft werden könnte. Er glaubt jedoch nicht, dass die Arbeitslosenquote langfristig massiv steigen wird. Auch beim ersten IT-Boom vor 20 Jahren habe es lange gedauert, bis sich die Transformation in den harten Produktivitätszahlen niedergeschlagen habe. Der KOF-Direktor vertritt damit eine optimistische Position, ähnlich wie Jensen Huang, CEO des Chipherstellers Nvidia.

Huang sieht in der Idee, dass man KI primär für Entlassungen nutzen könne, einen „Mangel an Vorstellungskraft“. KI automatisiere Aufgaben, aber keine Berufe. Unternehmen sollten den durch Entlastung gewonnenen Freiraum nutzen, um höhere Ambitionen zu verfolgen. Das Weltwirtschaftsforum (WEF) geht aufgrund von Makrotrends wie KI von einem weltweiten Verlust von 92 Millionen Jobs bis 2030 aus.

Gleichzeitig sollen jedoch 170 Millionen neue Jobs entstehen. Es gibt jedoch auch ganz andere Vorhersagen. Der US-Tech-Investor Vinod Khosla machte im Frühling weltweit Schlagzeilen mit der Aussage, dass ein Kind, das heute fünf Jahre alt oder jünger sei, nie im Leben werde arbeiten müssen. War das eine Übertreibung, um Aktienkurse zu beflügeln?

Oder eine ernst gemeinte Prognose? Diese Frage bleibt offen, während die Schweiz und andere Länder versuchen, die Chancen und Risiken der KI-Revolution zu bewerten





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