KI als Autor in der Wissenschaft: Urheberschaft und Verantwortung im Wandel

Künstliche Intelligenz wird zur Forschungsautorin. Doch wer haftet für Ergebnisse? Die Debatte um Urheberschaft, Vertrauen und die Zukunft der wissenschaftlichen Kommunikation.

Die Generierung und Überprüfung von Hypothesen durch künstliche Intelligenz sowie die automatische Niederschrift der Ergebnisse sind längst keine theoretischen Überlegungen mehr. Es stellt sich die drängende Frage, ob es angesichts der aktuellen technologischen Möglichkeiten noch eine Rolle spielt, wer die eigentliche wissenschaftliche Forschung betreibt. Die intuitive und erste Antwort auf diese Frage lautet oft, dass eine Tatsache eine Tatsache sei und unabhängig davon existiere, wer sie entdeckt hat.

Das Vertrauen in die Quelle

Doch Wissen verbreitet sich niemals auf diese abstrakte, entpersonalisierte Weise. Menschen nehmen die meisten wissenschaftlichen Behauptungen auf, ohne selbst in der Lage zu sein, diese empirisch zu überprüfen. Daraus resultiert die Tendenz, nicht die Behauptung selbst, sondern vielmehr die Glaubwürdigkeit der Person zu beurteilen, die hinter der Aussage steht. Wie der Wissenschaftshistoriker Steven Shapin von der Harvard University darlegt, ist die Erarbeitung wissenschaftlicher Wahrheit seit Langem untrennbar mit der sozialen Aufgabe verbunden, die eigenen Kollegen und die Fachgemeinschaft zu überzeugen.

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Eigene Forschungen zur wissenschaftlichen Mobilität, die vor einem Vierteljahrhundert durchgeführt wurden, wiesen aus einem anderen Blickwinkel in dieselbe Richtung. Der Ruf in der Wissenschaft beruht nicht allein auf Ideen, sondern konzentriert sich auf eine kleine Anzahl institutioneller Zentren. Fachbereiche und Labore, deren Ansehen allem, was aus ihnen hervorgeht, Gewicht verleiht, spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Ein Wissenschaftler, der ein führendes Zentrum verlässt, nimmt einen Teil dessen Glaubwürdigkeit mit und kann unter den richtigen Bedingungen die aufnehmende Institution zu einem eigenständigen Gravitationszentrum machen.

Wandel der Autorität

Glaubwürdigkeit brauchte schon immer einen Träger, und die Identität dieses Trägers hat sich im Laufe der Zeit verändert - oft unter heftigem Widerstand. Als die Urheberschaft der natürlichen Ordnung von Gott auf einen Bereich überging, der der menschlichen Erforschung offenstand, war der Widerstand heftig. Als der einzelne Wissenschaftler qualifizierten Institutionen, Peer-Review und Forschungsbewertungen Platz machte, wandten einige Kritiker ein, die Wissenschaft sei übermässig bürokratisch und unpersönlich geworden. Und nun, da die Urheberschaft im Begriff ist, vom Menschen auf Maschinen überzugehen, wird der Einwand unter den Gesichtspunkten der Zuordnung, Originalität und Leistung formuliert.

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In all diesen Fällen hat sich das, worauf wir vertrauen sollen, verändert. Das System, das die Forschung regelt, hat seinen Fokus allmählich von der Frage, ob ein Ergebnis verstanden wird, hin zu der Frage verlagert, ob es funktioniert. Maschinengenerierte Ergebnisse passen zu einem Unterfangen, das bereits Output über Verständnis stellt. Die Ironie dabei ist, dass zwei Jahrzehnte der Bemühungen, Daten offen, durchsuchbar und maschinenlesbar zu machen, eigentlich die Zusammenarbeit zwischen menschlichen Forschern erleichtern sollten.

Praktische Anwendungen der KI

Doch die offenen Daten schufen auch genau jene Grundlage, auf der autonome Forschung nun läuft. AlphaFold, das Demis Hassabis und John Jumper einen Anteil am Nobelpreis für Chemie 2024 einbrachte, wurde anhand der Protein Data Bank trainiert. Diese Datenbank beinhaltet die gesammelte Arbeit einer ganzen Gemeinschaft von Strukturbiologen. Systeme, die ihre eigenen Hypothesen generieren und testen und anschliessend die Ergebnisse niederschreiben, sind längst kein Gedankenexperiment mehr. Im vergangenen Jahr bestand ein vollständig von Zochi verfasster Artikel das Peer-Review-Verfahren im Hauptprogramm der Jahrestagung der Association for Computational Linguistics. Zochi ist ein KI-System des US-Start-ups Intology.

Dies gilt auch für Robin, ein KI-System der gemeinnützigen Organisation FutureHouse aus San Francisco. Robin stellte Hypothesen auf, entwarf die Experimente und analysierte die Ergebnisse, die ein bereits zugelassenes Medikament als Kandidaten für die Behandlung einer der Hauptursachen für Erblindung identifizierten. Seine Arbeit wurde inzwischen im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Diese Beispiele zeigen, dass der Prozess der wissenschaftlichen Entdeckung sich bereits in der Praxis manifestiert und etabliert.

Haftung und Rechenschaftspflicht

Angenommen, ein solches System liefert einen neuen Impfstoff, einen neuen Katalysator oder eine neue Batteriechemie, ohne dass ein menschlicher Urheber identifiziert werden kann. Die Öffentlichkeit wird sich wahrscheinlich nicht darum kümmern, wer dahintersteckt, genauso wenig wie Patienten fragen, welcher Laborant ihre Blutuntersuchung durchgeführt hat. Was sie interessieren wird, ist die Frage, wer zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn etwas schiefgeht. Ein namentlich genannter Autor kann befragt, korrigiert, zur Rücknahme einer Behauptung gezwungen oder diskreditiert werden; ein Modell hingegen nicht.

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Menschliche Urheberschaft war nie eine Garantie für Zuverlässigkeit, wie fehlgeschlagene Replikationen und Rücknahmen belegen. Aber sie gab uns immer jemanden, mit wenigen Ausnahmen, den wir für ein Ergebnis zur Verantwortung ziehen konnten. Führende Fachzeitschriften haben sich geweigert, KI-Systeme als Autoren aufzuführen, mit der Begründung, dass Urheberschaft die Zuordnung und Rechenschaftspflicht mit sich bringt. Diese Haltung steht im Zentrum der aktuellen Debatte um die ethischen und praktischen Implikationen maschineller Autonomie in der Wissenschaft.