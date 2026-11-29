Kevin Grosskreutz enthüllt seine bizarre Dopingkontrolle bei den Wolves: Mit Ivica Olic als Partner trank er Bier, um schneller zu pinkeln. Das Resultat war katastrophal für die BVB-Mannschaft.

Die Weltmeister von 2014, Kevin Grosskreutz, hat im Podcast Viertelstunde Fussball eine äußerst skurrile Episode aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund enthüllt. Der Defensivspieler erinnert sich an eine Dopingkontrolle, die während eines Auswärtsspiels gegen den VfL Wolfsburg stattfand. In einer verzweifelten Bemühung, die notwendige Urinprobe für den Test abzuleisten, griff er zu einer ungewöhnlichen und gesundheitlich bedenklichen Strategie.

Bier als Mittel gegen Harnverhalt

Grosskreutz beschreibt den Moment, in dem er auf dem Feld direkt auf seinen damaligen Gegner Ivica Olic traf. Beide Athleten waren zur Kontrolle angetreten, nachdem sie sich zuvor in Wolfsburg körperlich austauschten. Da Olic unter Vertrag bei den Wolves stand und Grosskreutz für Dortmund auflief, entstand eine absurde Partnerschaft. Um den Harnabsatz zu beschleunigen, entschloss sich Grosskreutz dazu, Bier zu trinken, da Flüssigkeit bekanntermaßen den Drang zum Pinkeln fördert.

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Die Logik hinter dieser Entscheidung war einfach, doch die Ausführung erwies sich als problematisch. Beide Spieler tranken große Mengen Alkohol in der Hoffnung, den Prozess zu verkürzen. Allerdings stellte sich bald heraus, dass der Körper keine schnelle Reaktion zeigte. Stattdessen dehnte sich die Wartezeit auf das Toilettengestühl drastisch aus. Die Hoffnungen, dass das Getränk den gewünschten Effekt zeitnah erzielen würde, erfüllten sich nicht wie geplant.

Während der Wartezeit entwickelten beide sogar die befürchtete Angst, sie würden überhaupt keinen Urin abgeben können. Die Situation eskalierte, als die Zeit immer weiter voranschritt. Die physiologische Reaktion blieb aus, obwohl erhebliche Mengen an Flüssigkeit zu sich genommen wurden. Dies verwandelte die eigentlich routinemäßige Prozedur in eine langwierige und nervenaufreibende Angelegenheit.

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Abreise der Mannschaft ohne Rückkehrer

Das Team von Borussia Dortmund hatte währenddessen keine Geduld. Die restlichen Spieler und Betreuer begannen sich bereits auf den Heimweg zu machen, ohne auf die beiden zurückzugebliebenen Fußballer zu warten. Grosskreutz musste schließlich eigenständig mit dem Auto die Rückreise antreten, da die Mannschaft nicht auf ihn Rücksicht nahm.

Dieser Vorfall unterstreicht die oft vergessene Seite professioneller Sportler, die neben dem Training auch mit bürokratischen und logistischen Hürden zu kämpfen haben. Die Dopingkontrolle war für beide involvierten Akteure, Kevin Grosskreutz und Ivica Olic, zu einer Belastungsprobe geworden. Die Entscheidung, Alkohol zu konsumieren, um den Prozess zu beschleunigen, war eine Fehlentscheidung, die fast zu einer Verzögerung der gesamten Teamlogistik geführt hätte.

Historischer Kontext und Karriere-Hintergrund

Die Begegnung zwischen den beiden Athleten fand in einer Zeit statt, in der beide auf höchstem Niveau aktiv waren. Ivica Olic stand von 2012 bis 2015 für den VfL Wolfsburg unter Vertrag. Seine Karriere führte ihn später zu weiteren Stationen, doch die Zusammenarbeit mit Grosskreutz blieb als Anekdote in Erinnerung. Kevin Grosskreutz selbst feierte 2014 den Titel mit der deutschen Nationalmannschaft, was seine internationale Relevanz in dieser Phase seiner Laufbahn bekräftigt.

Die Geschichte wird im Podcast Viertelstunde Fussball detailliert ausformuliert. Sie dient nicht nur der Unterhaltung, sondern bietet auch einen Einblick in die menschliche Seite des Spitzensports. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung und den daraus resultierenden physiologischen Notwendigkeiten schafft oft Situationen, die außerhalb des Spielfelds kaum vorstellbar sind. Die Anekdote um das Bier und die verzögerte Dopingkontrolle bleibt ein uniques Beispiel für improvisierte Lösungen im Hochleistungssport.

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Auswirkungen auf die Teamdynamik

Der Vorfall zeigt auch, wie schnell die Prioritäten in einem Profiteam liegen können. Während Grosskreutz und Olic mit dem Urinieren kämpften, war die Rückfahrt für die übrige Mannschaft bereits in Planung. Roman Weidenfeller und andere Teamkollegen feierten später den WM-Titel, während Grosskreutz noch in Wolfsburg festsaß. Diese Diskrepanz in den Zeitplänen macht deutlich, wie individuell die Erfahrungen innerhalb eines Kollektivs sein können.

Die Enthüllung durch Grosskreutz bietet Fans und Journalisten einen neuen Blickwinkel auf die Logistik hinter den Kulissen von Bundesligaspielen. Die Dopingkontrolle ist ein zwingender Bestandteil des modernen Fußballs, doch die Methoden, wie Athleten damit umgehen, bleiben oft im Verborgenen. Die Geschichte um das Bier ist ein kurioses Kapitel in der Karriere des Defensivspielers und ein Beispiel dafür, wie Humor und Absurdität im Sportalltag auftreten können. Die klare Trennung zwischen sportlicher Leistung und persönlichen Herausforderungen wird in dieser Episode besonders deutlich.