Kettenreaktion im Bareggtunnel: Mehrfache Kollisionen legen Feierabendverkehr lahm

Mehrere Auffahrunfälle im Bareggtunnel auf der A1 führten am Freitagabend zu einer stundenlangen Sperrung der Tunnelröhre Richtung Bern und massiven Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Ein unglückliches Zusammentreffen von zu spätem Bremsen löste am Freitagabend eine Kettenreaktion im Bareggtunnel aus, die den Feierabendverkehr auf der A1 empfindlich störte. Vier Autofahrer reagierten nicht rechtzeitig auf das abrupte Abbremsen einer vorausfahrenden BMW-Fahrerin, was zu einer Serie von Auffahrunfällen führte. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt, doch der entstandene Sachschaden geht in die Zehntausende Franken. Die Sperrung der Tunnelröhre Richtung Bern zog sich über eine Stunde hin und sorgte für erhebliche Zeitverluste auf dieser wichtigen Verkehrsachse.

Kurz vor 19 Uhr ereignete sich das Unglück im Bareggtunnel Fahrtrichtung Bern. Eine 36-jährige Frau am Steuer eines BMW musste ihren Wagen aufgrund des dichten und stockenden Feierabendverkehrs bis zum Stillstand abbremsen. Vier nachfolgende Automobilisten im Alter zwischen 21 und 64 Jahren erfassten die Situation offenbar zu spät und konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig stoppen. Dies führte zu einer unglückseligen Kettenreaktion, bei der die Fahrzeuge mehrfach aufeinanderprallten. Die Wucht der Aufpralle war beträchtlich, wie die Beschädigungen an den Fahrzeugen zeigten. Die Aargauer Kantonspolizei bestätigte am Samstag, dass trotz der Heftigkeit des Geschehens keine Personen verletzt wurden. Dies wird als grosses Glück im Unglück gewertet. Der finanzielle Schaden, der an den beteiligten Fahrzeugen entstanden ist, beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf mehrere zehntausend Schweizer Franken.

Die zuständigen Behörden haben umgehend Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Die vier Fahrer, deren verspätete Reaktion die Kollisionen ausgelöst hatte, wurden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der Vorfall hatte gravierende Auswirkungen auf den Verkehr. Die betroffene Tunnelröhre in Richtung Bern musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt werden. Nach der Wiedereröffnung konnte der Verkehr noch für eine weitere Stunde nur über den Überholstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Diese Einschränkungen führten auf der stark frequentierten Ost-West-Achse zu erheblichen Rückstaus und langen Wartezeiten für die Pendler, die nach einem langen Arbeitstag nach Hause wollten. Die Auswirkungen waren noch Stunden nach dem eigentlichen Unfall spürbar und unterstrichen die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsabständen im Strassenverkehr, gerade in dicht befahrenen Bereichen wie Tunneln während der Rushhour.





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