Das Kerzenhaus auf dem Waldfriedhof Gossau bietet seit dem 6. November 2026 Grabkerzen für vier Franken an. Der Verkauf unterstützt gemeinnützige Organisationen.

Seit Freitag, 6. November 2026, können Besucherinnen und Besucher auf dem Waldfriedhof Gossau im Kanton Zürich rote und weisse Grabkerzen erwerben. Die Initiative "HerzenLicht" hat vor Ort ein spezielles Kerzenhaus eingerichtet, das Trost spenden und Symbole des Friedens sowie der Hoffnung setzen soll. Mit diesem Angebot soll die verbundene Erinnerung an nahestehende Verstorbene auf sinnvolle Weise unterstützt werden.

Preise und Bezahlung der Grabkerzen

Der Kauf einer Grabkerze kostet exakt vier Franken (CHF 4.-). Die Bezahlung vor Ort ist flexibel gestaltet, wobei sowohl die Barzahlung als auch die bargeldlose Übermittlung via Twint akzeptiert werden. Das Kerzenhaus steht nun offiziell für den Verkauf bereit, sodass sich Angehörige und andere Besucher direkt am Friedhofsgelände mit diesen Lichtern versorgen können. Die klare Preisgestaltung macht die Transaktion für alle Gäste transparent und einfach.

Also read Preisschock bei Elektronik vor Weihnachten: KI-Boom treibt Chip-Kosten in die Höhe

Spenden und gemeinnützige Zwecke

Zwanzig Prozent des Erlöses aus dem Verkauf der Grabkerzen fliesst als Spende an eine gemeinnützige Organisation. Neben dem festen Preis von vier Franken pro Kerze besteht für Käufer zudem die Option, einen zusätzlichen, freiwilligen Beitrag zu leisten. Diese Möglichkeit ermöglicht es den Besuchern, das Licht des Gedenkens durch eine finanzielle Unterstützung für gute Zwecke zu ergänzen. Das Kerzenhaus fungiert somit nicht nur als Verkaufsstelle, sondern auch als Knotenpunkt für karitative Anliegen.

Umweltauswirkungen von Grablichtern

Grablichter brennen oft über sehr lange Zeiträume, teilweise tagelang, und bestehen häufig aus einfacheren Wachsarten oder Paraffinen. Bei der Verbrennung dieser Materialien werden vermehrt Ruß, Feinstaub und andere Schadstoffe in die Umwelt freigesetzt. Dies führt zu einer erheblichen Belastung der Luftqualität auf dem Friedhofsgelände und in der näheren Umgebung.

Advertisement

Anleitungen zur Nutzung im Kerzenhaus

Um den sicheren Umgang mit den Lichtern zu gewährleisten, befindet sich im Kerzenhaus eine Vorrichtung, um Feuerzeuge oder Streichhölzer für das Anzünden zu entnehmen. Die Betreiber bitten die Nutzer dringend darum, diese Gegenstände nach der Verwendung wieder an den vorgesehenen Platz zurückzulegen. Diese Regel dient der Ordnung und der Vorbeugung von Unfällen im sensiblen Bereich des Friedhofs.

Fazit zur Initiative

Das Kerzenhaus am Waldfriedhof Gossau verbindet somit traditionelles Gedenken mit moderner Bezahlung und sozialen Beiträgen. Dennoch bleibt der Hinweis auf die Umweltbelastung durch Ruß und Schadstoffe ein wichtiger Aspekt. Besucher sollten sich der ökologischen Auswirkungen bewusst sein, während sie das symbolische Licht der Hoffnung entzünden.