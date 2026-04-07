Kerosinmangel in Europa? Krieg im Iran setzt Luftfahrt unter Druck

Italienische Flughäfen rationieren Kerosin aufgrund gestörter Lieferketten und steigender Preise. Der Konflikt im Iran gefährdet die europäische Luftfahrt. Fluggesellschaften erwägen Kürzungen im Flugplan und steigende Ticketpreise. Experte warnen vor Engpässen im Sommer.

Der anhaltende Konflikt im Iran und die damit verbundene Instabilität auf den globalen Energiemärkten werfen dunkle Schatten auf die europäische Luftfahrt industrie. Konkret zeigt sich dies in Italien, wo einige Flughäfen bereits zu drastischen Maßnahmen greifen müssen: Kerosin wird rationiert. Mailand-Linate, Bologna, Venedig und Treviso sind die betroffenen Flughäfen, die sich mit geschrumpften Kerosin beständen konfrontiert sehen.

Die Priorität liegt auf Langstreckenflügen, medizinischen Notfällen und staatlichen Transporten. Für viele Kurzstreckenverbindungen wurde eine Obergrenze von 2000 Litern pro Flugzeug festgelegt, was für etwa eine Flugstunde mit gängigen Flugzeugtypen wie Airbus A320 oder Boeing 737 ausreicht. Die Verantwortlichen versuchen die Situation herunterzuspielen, indem sie betonen, dass lediglich ein einzelner Lieferant betroffen sei und die Rationierung vorerst nur bis zum 9. April gelte. Doch die Anzeichen deuten auf weitaus größere Probleme hin. Die globale Lieferkette, die für die Versorgung der Flughäfen mit Kerosin essentiell ist, ist durch die geopolitische Lage massiv gestört. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Seerouten für den Ölhandel weltweit, spielt dabei eine zentrale Rolle. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels passiert diese Meerenge, und für Europa ist sie von besonderer Bedeutung. Über diese Route gelangen mehr als die Hälfte der Kerosinimporte nach Europa. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Markt sind bereits deutlich spürbar. Die Kerosinpreise haben sich seit Beginn der Krise mehr als verdoppelt und liegen bei etwa 1500 Euro pro Tonne, was circa 195 Dollar pro Barrel entspricht. In den Vereinigten Staaten stiegen die Preise um 95 Prozent. Gleichzeitig erhöhen sich die operativen Kosten der Fluggesellschaften, da diese gezwungen sind, Umwege in Kauf zu nehmen, was wiederum den Treibstoffverbrauch erhöht. Neben den steigenden Preisen stellt die Verfügbarkeit von Kerosin ein wachsendes Problem dar. Die üblichen Ausweichmechanismen, wie die Suche nach alternativen Lieferanten, greifen nur begrenzt, da die Länder ihre eigenen Vorräte schützen und Exportbeschränkungen zunehmen. Analysten schätzen, dass es selbst im besten Fall Wochen dauern würde, bis sich die Lieferströme normalisieren. So wird beispielsweise geschätzt, dass Lieferungen von Kuwait nach Europa etwa sechs Wochen benötigen.Die Luftfahrtindustrie reagiert bereits auf die sich zuspitzende Situation. Fluggesellschaften prüfen oder setzen bereits Kürzungen in ihren Flugplänen um. Ticketpreise werden voraussichtlich steigen, da Kerosin einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten der Fluggesellschaften ausmacht. Michael O'Leary, der Chef von Ryanair, warnte vor einer potenziellen Gefährdung von bis zu 25 Prozent der Treibstoffversorgung im Sommer. Auch die Lufthansa erwägt verschiedene Szenarien. Obwohl die Lage noch nicht flächendeckend kritisch ist, wie eine aktuelle Umfrage des Verbands ACI Europe zeigt, bei der rund 86 Prozent der europäischen Flughäfen normale Kerosinbestände melden, gibt es doch eine erhebliche Unsicherheit. Etwa 10 Prozent der Flughäfen sehen ein erhöhtes Risiko. Die Frage, was passiert, wenn sich die Lage weiter verschärft und es zu Engpässen kommt, ist allgegenwärtig. Beispiele aus anderen Ländern, wie Vietnam und Indonesien, verdeutlichen die möglichen Auswirkungen. Dort haben bereits Fluggesellschaften Flüge gestrichen, um Treibstoff zu sparen. Regierungen ergreifen Maßnahmen wie Aufrufe zum Energiesparen, Förderung von Homeoffice oder Reisebeschränkungen, um den Verkehr zu reduzieren. In einigen Ländern kommt es bereits zu Versorgungsengpässen und steigenden Preisen im Alltag. So hat beispielsweise die Regierung des Senegals Dienstreisen verboten, um der Knappheit entgegenzuwirken. Die aktuelle Situation unterstreicht die Verwundbarkeit der Luftfahrtindustrie und die Abhängigkeit von globalen Lieferketten.Die Auswirkungen der Krise beschränken sich nicht nur auf die unmittelbare Problematik der Kerosinversorgung. Sie werfen auch einen Blick auf die allgemeine Volatilität und Instabilität der globalen Märkte. Die geopolitischen Spannungen, die durch den Krieg im Iran ausgelöst wurden, haben weitreichende Konsequenzen für verschiedene Wirtschaftsbereiche, darunter auch die Luftfahrt. Die Reaktion der Luftfahrtunternehmen, wie Kürzungen der Flugpläne und steigende Ticketpreise, sind nur einige der unmittelbaren Folgen. Die längerfristigen Auswirkungen könnten weitreichender sein. Die mögliche Veränderung von Flugrouten, die Investition in alternative Treibstoffe und die Neubewertung der globalen Lieferketten sind Themen, die in den kommenden Monaten und Jahren an Bedeutung gewinnen werden. Die aktuelle Situation erfordert eine sorgfältige Analyse und ein proaktives Handeln von allen Beteiligten, von den Fluggesellschaften über die Regierungen bis hin zu den Verbrauchern. Die Reaktion auf die Krise wird zeigen, wie resilient die Luftfahrtindustrie tatsächlich ist und wie sie sich an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen kann. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, aber auch der Möglichkeiten, innovative Lösungen zu finden und die Nachhaltigkeit der Luftfahrt zu verbessern. Die Situation in Italien dient als ein eindringliches Beispiel für die Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht, und als Warnung vor den potenziellen Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Weltwirtschaft. Die stetige Beobachtung und Analyse der Entwicklung ist unerlässlich, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Zukunft der Luftfahrt zu sichern. Weitere Entwicklungen sind abzuwarten, doch die derzeitige Lage verdeutlicht, dass die Luftfahrtindustrie vor großen Herausforderungen steht, die langfristige Auswirkungen haben könnten





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