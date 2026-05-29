Kerenzerbergtunnel: Wochentagsperrung ab Juni 2026

Der Kerenzerbergtunnel auf der A3 wird vom 1. bis 26. Juni 2026 wochentags gesperrt. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Escherkanalbrücke und im Tunnel. An Wochenenden bleibt er befahrbar. Der Verkehr wird über die Seestrecke umgeleitet.

Ab dem 1. Juni 2026 kommt es auf der A3 im Kanton Glarus zu erheblichen Verkehr seinschränkungen. Der Kerenzerbergtunnel wird aufgrund umfassender Instandsetzung sarbeiten für mehrere Wochen wochentags gesperrt.

Das Bundesamt für Strassen Astra hat die Details bekannt gegeben: Vom 1. Juni bis 26. Juni 2026 bleibt der Tunnel jeweils von Sonntag 22 Uhr bis Freitag 12 Uhr geschlossen. An den Wochenenden hingegen ist der Tunnel durchgehend befahrbar, um den Reiseverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Die Sperrungen sind notwendig, weil sowohl die Escherkanalbrücke instand gesetzt werden muss als auch diverse Abbruch- und Betonarbeiten im Tunnel anfallen. Die Arbeiten sind Teil eines grösseren Erhaltungsprojekts, das die Sicherheit und Langlebigkeit der Infrastruktur gewährleisten soll. Während der Sperrzeiten wird der Verkehr über die Seestrecke umgeleitet. Diese Route führt im Gegenverkehr entlang des Walensees und ist mit längeren Fahrzeiten verbunden.

Das Astra empfiehlt, die Baustelleninformationen auf der Projektwebseite zu verfolgen, um sich über aktuelle Behinderungen zu informieren. Die Umleitung führt durch die Gemeinden Weesen, Mollis und Näfels, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen in diesen Orten führen wird. Anwohner und Pendler sollten daher zusätzliche Zeit einplanen oder alternative Routen nutzen. Das Astra betont, dass die nächtlichen und werktägigen Sperrungen gewählt wurden, um die Auswirkungen auf den Berufsverkehr zu minimieren.

Dennoch ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. Für die Wochenenden erhofft man sich eine Entlastung, da der Tunnel dann offen bleibt und der Ausflugsverkehr nicht beeinträchtigt wird. Die gesamte Massnahme ist Teil eines langfristigen Erhaltungsprogramms für den 1974 eröffneten Kerenzerbergtunnel, der täglich von rund 20 000 Fahrzeugen genutzt wird. Die Bauarbeiten umfassen unter anderem die Erneuerung der Fahrbahndecke, die Sanierung von Betonschäden sowie die Modernisierung der Sicherheitssysteme.

Das Astra arbeitet eng mit den lokalen Behörden zusammen, um die Verkehrsführung so reibungslos wie möglich zu gestalten. Autofahrer werden gebeten, die Hinweisschilder zu beachten und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren





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